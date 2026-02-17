〈「へーい、シャッチョー！」大学を中退→『時給800円の派遣清掃員』だった杉村太蔵（46）が“史上最年少国会議員”にまでなった、意外過ぎるきっかけ〉から続く

元国会議員で、現在はテレビ番組のコメンテーターなどとして活躍する杉村太蔵氏（36）。彼はテレビ番組に出始めたころ、自分のギャラはいくらが適正なのか悩んだという。というのも、芸能人は絶対に自分のギャラを明かさずブラックボックスになっているからだ。

そんな中、元外資系証券マン時代に得たテクニックで、自らの適正ギャラを見定めていったという。一体どんな方法なのか？ 『杉村太蔵の推し株「骨太」投資術』（文藝春秋）から、一部抜粋してお届けする。



芸能界のタブーともいえる「ギャラ事情」を、どうやって暴いていったのか？

◆◆◆

投資家たちは、あえて行列に並ぶ

私が投資家視点として多大なる影響を受けた言葉として、「行列に並べ」というものがあります。

ある日、先輩社員とランチに出かけたら、ものすごい行列の定食屋がありました。そこはいつも混んでいて、私などは並ぶのは大嫌いな性格でしたので、絶対に避けていました。そんな行列の横を通りすぎたあたりで、私が「あそこ、いつも行列ですね。何がそんなにうまいんですかね？」なんて、なにげなく話したらその先輩は「おまえ、そう思っていながら、食べことないの？」と聞くんです。

私が「そりゃそうですよ。あんなに並ぶなんて冗談じゃないですよ」こういったら「おまえ、証券マン、向いてないわ」と言われました。証券マンというのは、行列ができたら真っ先のその最後尾にならんで、どんな年齢層の客層なのか？ そして、実際にその店に入ってお客は何を求めているのか？ それを自分なりに徹底的に分析することが非常に重要だというんですね。

ディーラーで担当者の「ウソ」を見抜く方法

なぜ今、この商品が売れているのか？ なぜこのサービスを多くの人が求めているのか？ こうした視点を常にもって社会と対峙することが極めて重要だということを熱くご指導いただきました。本当にこの言葉は私の胸に刺さりましたし、刺さったまま今日に至っています。

似たような話としては、ビックカメラでもヨドバシカメラでもどこでもいいのですが、「エスカレーターを降りて最初に目につく陳列商品は要チェック」というのもあります。つまり、そこがもっとも売れ筋のものを置いていることが多いというのです。

もちろん、商品によっては、そうではないケースもあるかもしれませんが、量販店にとってエスカレーター前は勝負棚だというのです。そこには今もっとも売れている商品をラインナップする傾向にある。だったら、投資家はせめてそこに何が置かれているのか、それを少なくとも毎月見にいかなければダメだというわけです。

つまり、定点観測の重要性ですね。また、「CMをよく見ろ！」というのもありましたね。今はテレビに出演させていただいているので、そんなことは口が裂けても言えないわけですが、当時はテレビのCMといったらトイレタイムくらいにしか思っていませんでした。でも、私の先輩は投資家ならCMは要チェックだというのです。特に新商品の新CMは絶対にチェックしろと。

なぜならば、各社社運をかけてCMを打ち、もしその新商品が大ヒットすれば間違いなく株価に影響します。つまり、CMに流れた新商品が大ヒットするか、しないか、それを正確に予測できる人間は超一流投資家だというわけです。

また、自動車が売れているかどうかを見極める証券マンならではの情報収集のノウハウもおもしろかったですね。まず、適当に3カ所くらいの同じ会社のディーラーに行って、「この車、人気ですか？ 売れていますか？」って聞け、というわけです。そうすると販売員は全員、例外なく「売れています」と答えます。

そこで、「在庫ありますか？」と聞けというんです。「在庫がたくさんあります」と言われたら、本当に売れているのかどうか疑えというわけです。なるほどなぁー、と思いましたね。

さらに在庫がないと言われた時、「納車にどのくらいかかりますか？」と聞けと。そしたら「そうですね、1カ月以内にはご提供できます」と言われたらかなりよい感じです。ところが、「納車は半年先です」と言われたら、人気はあるかもしれませんが、生産が需要に追いついていない可能性があります。ということは、会社の売上にはならないわけです。こういう会社もダメだというんです。

タレントたちがひた隠しにする「テレビのギャラ」を知る方法

このように本来、聞きたい話を直接は聞かず「周辺情報から本当に知りたい情報を探り当てる」といったような技術。これは本当に学校では絶対に教えてくれない、現場の生きる知恵みたいなものですので、本当に貴重なご助言をいただいたと感謝しています。

少し横道に逸れますが、じつはこのテクニックは私が芸能界に入ってから非常に役立ちました。みなさん、芸能人の番組出演のギャラ事情って、ご存じですか？

ときどきネットの噂話のたぐいとして、いろいろ出ますが、どれもこれも参考になりません。なぜならば、芸能人というのは絶対に口が裂けても自分のギャラは他人には言いません。私が出会った芸能人で自分のギャラを言う人はひとりもいませんでした。

それは本番中だろうが、控室だろうが、芸能人にとって自分のギャラを言うのは御法度なのです。それで困ったのは、私のギャラはいったいいくらが適切なのか？ ということです。つまり、相場がわからないわけです。

芸能人といっても商売ですので、自分という商品をできるだけ高く売りたいですよね。しかし、高すぎても使われない、安すぎて損はしたくない。しかしながら、相場がわからない。こんなとき、共演者がいくらもらっているかを知りたくないですか？

でもこの話は御法度でいくら仲良くなってもだれも教えてくれません。そこで私は証券会社時代に培った、本当に知りたい情報を周辺情報から推測するというテクニックを使って自分のギャラを交渉し、確定させることに成功しました。

さて、どうやったでしょうか？

「番組のギャラ、1本、100万円もらってるんです」

まず、大前提として極秘情報はみんな知りたい、という大原則があります。そこで、私から、「私、この番組のギャラ、1本、100万円もらってるんです」といきなり吹くわけです。

そしたら、スタジオの共演者がみんな、「えーーーっ！」っといっせいに驚愕の声をあげます。これで「あー、1本100万円は絶対にありえない数字なんだな」とわかるわけです。

次に、別の番組で今度は「私、この番組のギャラ、1本、5万円なんです」と告白すると、全員、「ふーん」というなんだか勝ち誇ったような顔をします。そうしたら、1本5万円というのは安すぎるということがわかります。

こんなことを繰り返しているうちに、だいたいの相場が見えてきて、今ではその相場の1.5倍をテレビ局側の交渉のスタートラインにしています。

ここで私から読者の皆様にお伝えしたい、秘伝の鉄則があります。商売は相場の2倍を要求すると強欲に見られて関係性悪化につながりますし、そもそも契約の成立は非常に難しいですが、1.5倍だったら成立する可能性は十分あります。

落とし所として1.3倍くらいで落とせるように、最高のサービスと信頼、実績、愛される力、他社にはない技術、それらを積み上げることが、非常に重要だと考えています。

（杉村 太蔵／ノンフィクション出版）