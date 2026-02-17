創業130有余年、志賀直哉命名の寿司店は砂糖を使わない伝統の赤酢シャリ、長く続く秘訣は守りと変化の両立

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は明治22（1889）年創業、東京・三越前の寿司店『蛇の市 本店』のランチです。

守ることを守りつつ今に活かした江戸前の粋が光る

まだ日本橋に魚河岸があったころ、その前で屋台を出していたのが始まり。初代・市太郎氏は蛇目（じゃのめ）寿司で修業を積み、愛称は“蛇目の市ちゃん”。それが店名の由来で、名付け親は作家・志賀直哉だという。

店主の寳井（たからい）英晴さんは5代目だ。変わらぬこだわりは、砂糖を使わず、赤酢と塩だけで仕上げた伝統のシャリだ。煮切り醤油が少しだけ甘みを与える。

江戸前鮨10貫5500円

『蛇の市 本店』江戸前鮨10貫 5500円 海苔とゴマが入った酢飯が太巻き状に巻かれた玉子焼は、大昔のレシピから復刻させたものだという

「酢飯は酸っぱくないと。酸味と塩味で魚の甘さを感じ、かんぴょうなどの甘さも立ってくる」。

冷蔵庫のない時代からの手を入れるネタも多い。エビは甘酢に漬け、白身は昆布で締め、シャコを煮る。

ただ「仕事はやり過ぎないようにしてる」とも。「昔の仕事は保存目的で強め。それは少しずつ変えてきた。長く続けるとは守ることは守りつつの変化の歴史」。

見た目の美しさと、隠れた仕事、口中で味が重なり合うバランスまで計算された「ばらちらし」も5代目が生んだもの。本筋を見極めつつ続く老舗の味を楽しみたい。

『蛇の市 本店』

三越前『蛇の市 本店』

［店名］『蛇の市 本店』

［住所］東京都中央区日本橋室町1-12-10

［電話］03-3241-3566

［営業時間］11時半〜14時（13時半LO）、16時半〜22時（21時LO）

［休日］日・祝・月

［交通］地下鉄半蔵門線ほか三越前駅A1出口から徒歩3分

撮影／貝塚隆、取材／池田一郎

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年11月号発売時点の情報です。

2025年11月号

