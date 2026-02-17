¡Ö»Ä¹ó¤Ê·ëËö¤À¡×Éé½ýÃæ¤Î±óÆ£¹Ò¤¬¤³¤Î¤Þ¤Þ¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëÂàÃÄ¤Î²ÄÇ½À¤â¡© ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¸ÀµÚ¡Ö·ÀÌó¤¬»Ä¤ê£±Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ä¡×
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î±óÆ£¹Ò¤Ï£²·î11Æü¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè26Àá¡¦¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥ÉÀï¤Çº£µ¨½é¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°ÀïÀèÈ¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºÝ¡¢¸åÈ¾¤Ëº¸Â¼ó¤òÉé½ý¡£ÅÓÃæ¸òÂå¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ä¹´üÎ¥Ã¦¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ï14Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿FA¥«¥Ã¥×£´²óÀï¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥óÀï¸å¤Ë±óÆ£¤¬¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ËÉüµ¢¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¤Æ¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØLiverpool Echo¡Ù¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸«²ò¤ò¼¨¤¹¡£
¡Ö¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥¨¥ó¥É¥¦¤¬¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î33ºÐ¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î»Ä¤ê»î¹ç¤ÈËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò·ç¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥ó¥É¥¦¤ÎÉÔºß¤Ï¡¢Èà¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃ¤ËÂç¤¤ÊÄË¼ê¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡¡¤Þ¤¿Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢±óÆ£¤Îµî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö¥ì¥Ã¥º¤È¤Î·ÀÌó¤¬»Ä¤ê£±Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤Î²Æ¤Ë¥Á¡¼¥à¤òµî¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î±½¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥ÉÀï¤Ç¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥ó¥É¥¦¤¬¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤ÏÆóÅÙ¤È¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¥×¥í°Õ¼±¤È¸¥¿ÈÀ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»Ä¹ó¤Ê·ëËö¤À¡×
¡¡º£¤Ï±óÆ£¤ÎÁá´üÉüµ¢¤ò´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
