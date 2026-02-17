「心配です。切実に」田中れいな、偏った食生活に厳しい声「細菌えぐいやばいから絶対やめた方がいい」
元モーニング娘。の田中れいなさんは2月17日、自身のTikTokを更新。“お菓子ばかり”という食生活を公開しました。
【動画】田中れいなの賛否を呼ぶ食事内容とは？
2日目はお菓子とパンをメインに食事を取りつつ、夜は再び煮卵を。3日目の夜はハンバーグを食べたようです。基本的に食事は少しずつこまめに取り、甘いものは必ず食べています。
コメントでは、「スタバ2.3日かけるのやばい、細菌えぐいやばいから絶対やめた方がいい」「なんでこんな栄養偏りまくった食事でこの美貌キープできるんだ不思議すぎる。肌荒れとかしないのかな」「スタイルに羨ましがっていきなり似た食生活するのはやめようね！」「心配です。切実に」「子供もう少し大きくなったらこんな食生活はしてられないからきっと健康的になると信じてる！！」「すごいけど、参考にしちゃあかんやつ…」「れなたんのこれは病気になるんやないかって心配の方になっちまう！！」など、さまざまな声が寄せられました。
「肌荒れとかしないのかな」田中さんは「3日間何を食べているか記録を撮ってみました」とつづり、1本の動画を載せています。「ご飯ってよりお菓子(間食?)ばっかりですがw」との言葉通り、「ロイズのチョコポテチ大大大好きなんです」「いつもスタバはグランデ頼んで2.3日かけて飲んでます※お腹壊した事は今の所ありません」「抹茶ラテ」「グミ」とお菓子ばかり食べているよう。21時にはようやく「遅めの夜ご飯」として煮卵を1つ食べ、「朝飲んだスタバの残り」を飲み、さらにカニカマの残りにマヨネーズと醤油をかけて食べ後、ポップコーンにも手を伸ばしました。
