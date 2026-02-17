栃木ゴールデンブレーブス所属の川崎宗則選手（※崎はたつさき）は2月16日、自身のInstagramを更新。娘2人のかわいい姿と、クオリティーの高い手作りケーキを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：川崎宗則選手公式Instagramより）

写真拡大

栃木ゴールデンブレーブス所属の川崎宗則選手（※崎はたつさき）は2月16日、自身のInstagramを更新。「毎年クオリティが上がってる」という、娘たちの手作りケーキを公開しました。

【写真＆動画】川崎宗則のかわいい娘たち

「上手にできましたね」

川崎選手は「我がプリンセス達が、バレンタインケーキを作ってくれました！　毎年クオリティが上がってる　ありがとう　ハルワカ　チェチェチェチェスト!!」とつづり、1本の動画と5枚の写真を投稿。娘たちがケーキを作っている様子です。完成したものはとてもきれいで、クオリティーが高いことが分かります。

コメントでは「上手にできましたね　可愛いケーキ　美味しそう」「若い頃の宗君にソックリだね」「すごいー!!上手です!!最高のバレンタインですね」「すっごくかわいいいー　パパ幸せですね」と、絶賛の声が寄せられました。

「跳べた」

2025年12月2日には「ドバイにて！ムネリンズ！　百聞は一見にしかず　チェチェチェチェスト!!跳べた」とつづり、子どもたちと砂漠でジャンプしている写真を投稿していた川崎選手。とてもかわいらしいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)