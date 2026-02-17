

「miino そら豆 プレーン」

カルビーは、「食塩不使用」と「素材のおいしさ」を追求した「休塩おやつ」シリーズを、新パッケージで展開する。「miino そら豆 プレーン」は2月23日から、全国のコンビニエンスストアで期間限定発売する。コンビニエンスストア以外の店舗では同年3月16日から数量限定で発売する。「Jagabee プレーン」は3月16日週から全国でリニューアル発売する。なお、「Jagabee プレーン」は通年販売。「miino そら豆 プレーン」は4月下旬終売予定になっている。

日本人の食塩摂取量はWHOが定める目標値と比べても多く（出典：厚生労働省HP「健康的で持続可能な食環境戦略イニシアチブについて」から）、カルビーの調査では、食品全般に関して塩分を気にする人は推計4522万人（20〜79歳の約2人に1人）という結果が出た（出典：カルビー調べ（マクロミル）2024年5月 WEB定量「無塩商品受容性調査」）。また、カルビーお客様相談室にも、食塩不使用の商品についてご要望が多く寄せられている。



「Jagabee プレーン」

「休塩おやつ」シリーズは、食塩不使用で素材のおいしさを楽しめるスナックとして、昨年2月から新シリーズとして販売を開始した。発売以降、「Jagabee プレーン」「miino そら豆 プレーン」の2品ともに、消費者からも多くの反響があった。「持病の関係で塩分をできるだけ摂りたくない」「塩分や食物繊維、食べ物に気をつけているので最高」といった健康意識に関する声のほか、「プレーンタイプは自然の甘味、うま味がより感じられ、おいしい」「自分の好きな味付けにアレンジできる」といった、味わいや楽しみ方に対する評価も得ている（いずれも一部抜粋）。

今回は、支持を得ている中身はそのままに、いずれもパッケージデザインをリニューアルした。食塩不使用である点をより分かりやすく伝えるとともに、「休塩おやつ」シリーズとしての統一感を高め、売場で選びやすいデザインに刷新した。食塩の摂取を控えたい人や、素材の味を楽しみたい人に、特に楽しんでもらいたい商品になっている。

「miino そら豆 プレーン」は、食塩不使用を分かりやすく伝える新アイコンをシンプルなデザインで大きく配置している。裏面には「ロカボプラス」マークも掲載した。そら豆そのままの味わいを楽しめる。

「Jagabee プレーン」は、食塩不使用を分かりやすく、そして商品特徴を売り場で認識しやすい縦長の新アイコンを採用した。食塩不使用で“じゃがいも素のまま”の味わいであることが一目でわかるデザインになっている。

［小売価格］

Jagabee プレーン：170円前後

miino そら豆 プレーン：180円前後

（すべて税込）

［発売日］

Jagabee プレーン：3月16日（月）

miino そら豆 プレーン

コンビニエンスストア：2月23日（月）

コンビニエンスストア以外：3月16日（月）

カルビー＝https://www.calbee.co.jp