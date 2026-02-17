「靴下屋」「Tabio」「Tabio MEN」などの靴下専門店を展開・運営するタビオは、サンリオから2023年にデビューしたシナモロールの新ブランド「I.CINNAMOROLL」（アイシナモロール）と靴下屋のコラボ靴下3タイプを企画。2月20日から、全国の「靴下屋」「靴下屋 UPDATE」の対象182店舗とTabio公式オンラインストアで販売する。

今回のコラボ企画では、人の目より自分自身を大事にし、カラダとココロを大切にする“ご自愛”マインドを持つ、ちょっぴり大人な「I.CINNAMOROLL」の世界を落とし込んだ＜アイシナモロール アメリブロゴクルー＞＜アイシナモロール 総柄クルー＞＜アイシナモロール 2本ライン刺繍クルー＞という3タイプのソックスを展開する。販売は、店舗とオンラインストアで2月20日から開始する。

「アイシナモロール アメリブロゴクルー」は、カジュアルに履きやすいアメリブソックスに、アイシナモロールのロゴやメッセージを散りばめた。左右で違ったポーズのシナモンと“ご自愛”メッセージがポイントになっている。



「アイシナモロール 総柄クルー」

「アイシナモロール 総柄クルー」は、様々な表情のシナモンが可愛い総柄ソックス。小物のカラーがアクセントになり、足元を楽しく彩る一足ですになっている。



「アイシナモロール 2本ライン刺繍クルー」

「アイシナモロール 2本ライン刺繍クルー」は、定番の２本ラインソックスにシナモン刺繍を施した。さりげないデザインなのでカジュアルなスタイルにもマッチする。

［小売価格］

アイシナモロール アメリブロゴクルー：1760円

アイシナモロール 総柄クルー：1760円

アイシナモロール 2本ライン刺繍クルー：1980円

（すべて税込）

［発売日］2月20日（金）

タビオ＝https://tabio.com/jp