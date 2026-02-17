Åìµþ¥É¡¼¥à¥Û¥Æ¥ë¡¢ËÜ³Ê¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ö¥É¥¥ ¥ß¥ë¡×¤Ç¡Ö½Õ¤òºÌ¤ë¿©ºà¤ÈÀ¤³¦»°ÂçÄÁÌ£¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥³¡¼¥¹¡×¤òÄó¶¡
Åìµþ¥É¡¼¥à¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢ËÜ³Ê¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤ò¤´Äó¶¡¤¹¤ë¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ö¥É¥¥ ¥ß¥ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö½Õ¤òºÌ¤ë¿©ºà¤ÈÀ¤³¦»°ÂçÄÁÌ£¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥³¡¼¥¹¡×¤ò3·î1Æü¤«¤é5·î31Æü¤Þ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£
ÅÁÅýÅª¤Ê¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Îµ»Ë¡¤Ë¡¢½Õ¤ÎÂ©¿á¤ÈÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÁªÂò»è¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥³¡¼¥¹¡£À¤³¦»°ÂçÄÁÌ£¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢¥ß¥å¡¼¥º¤Ë¤Ï½Õ¿©ºà¤Ç¤¢¤ëºùËð¡¢¤µ¤é¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹»º¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥¹¥Ñ¥é¥¬¥¹¡¢¥á¥Ð¥ë¤ä¤È¤Á¤¢¤¤¤«¤Ê¤É¡¢ÁÇºà¤½¤Î¤â¤Î¤Îµ¤ÉÊ¤È½Õ¤ò´¶¤¸¤ë°ì»®°ì»®¤Ï¡¢¥·¥§¥Õ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Èµ»¤¬¸÷¤ë°ïÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¥³¡¼¥¹¤Ç¤Ï¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡¦¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÃÏ»ºÃÏ¾Ã¡×¤Î¿©ºà¤ä¡Ö¥Ù¥¿¡¼¥ß¡¼¥È¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¿©ÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡Î¡Ö½Õ¤òºÌ¤ë¿©ºà¤ÈÀ¤³¦»°ÂçÄÁÌ£¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥³¡¼¥¹¡×Äó¶¡³µÍ×¡Ï
´ü´Ö︓3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë
¾ì½ê︓6F ¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ö¥É¥¥ ¥ß¥ë¡×
»þ´Ö︓¥é¥ó¥Á 11:30¡Á14:30¡Ê¥é¥¹¥È¥ª¡¼¥À¡¼14:00¡Ë¢¨ÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¤Î¤ß±Ä¶È
¡¡¡¡¡¡¥Ç¥£¥Ê¡¼ Ê¿Æü18:00¡Á22:00¡Ê¥é¥¹¥È¥ª¡¼¥À¡¼ 21:00¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü17:00¡Á22:00¡Ê¥é¥¹¥È¥ª¡¼¥À¡¼ 21:00¡Ë
ÎÁ¶â︓°ì¿Í 1Ëü8000±ß¡Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¡¦ÀÇ¹þ¡Ë
Í½Ìó¡¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§Á°Æü16»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ×Í½Ìó
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ì¥¹¥È¥é¥óÍ½Ìó TEL.03¡Ý5805¡Ý2237¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö 10:00¡Á19:00¡Ë
¢¨¥á¥Ë¥å¡¼ÆâÍÆ¤Ï¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë
Åìµþ¥É¡¼¥à¥Û¥Æ¥ë¡áhttps://www.tokyodome-hotels.co.jp