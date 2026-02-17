クラシエ（ホームプロダクツカンパニー）は、“気になる肌悩み、チョイッとケア！”薬用シリーズの「肌美精CHOI」シリーズから、誰でも簡単に背中のニキビケアができる「肌美精 CHOI薬用ミスト化粧水 ニキビケア」［医薬部外品］を3月23日に発売する。

同社の調査（2025年）によると、美容意識の高まりによって、顔や背中の“ニキビケアアイテム”へのニーズが増加傾向にあり、特に背中はニキビができやすく、10代〜20代男女の6割以上が背中ニキビの悩みを抱えている。また、背中のニキビは手が届きにくい場所で、ケアができずニキビ跡にもなりやすいという実態も明らかになっている。悩みを抱える女性のうち約3割は、何らかの対処をしているが不満を持っており、男性のうち約4割は、他人から背中ニキビを指摘された経験があった。近年トレンドのオフショルダーやバックオープンなどのヘルシーな肌見せファッションも、日頃の手入れができていないと躊躇しがちになることも分かった。一方、顔や身体に手軽に使える「ミスト化粧水」の市場は伸長傾向にある。

そこで、“気になる肌悩み、チョイッとケア！”の「肌美精CHOI」シリーズから、逆さまにしても使えるスプレータイプで、誰でも簡単に背中のニキビケアができる「薬用ミスト化粧水」を発売し、消費者の肌悩みにデイリーに対応する。



「肌美精 CHOI薬用ミスト化粧水 ニキビケア」

シューッと細かなマイクロミスト化粧水で顔はもちろん、手の届きにくい背中・身体も瞬時にニキビケアと保湿ケアが可能。消炎効果の有効成分「グリチルリチン酸2K」に加え、肌・毛穴をキュッとひきしめる「ビタミンハーブCP」や保湿成分「緑茶エキス」も配合し、くり返しがちなニキビ・肌あれを防いで、ニキビ跡にもうるおい補給する。

360°どんな角度でも使える、エアゾールタイプのミストスプレーで、背中もチョイッと簡単にケアができる。また、マイクロサイズの微細ミストが広範囲にまんべんなく噴射されるため、手でなじませなくても使用でき、手の届かないところや日中の乾燥対策にメイクの上からも使える。

誰でも簡単に、気になったら瞬時にケアができる、「肌美精 CHOI薬用マイクロミスト化粧水 ニキビケア」で、顔だけでなく背中のニキビも気になる10代〜20代男女の悩みに対応する。

［小売価格］オープン価格

［発売日］3月23日（月）

クラシエ＝https://www.kracie.co.jp