「あのちゃん」ことタレント・あの（年齢非公表）が16日深夜、テレビ朝日「あのちゃんねる」（月曜深夜0・15）に出演。ヘアカットについて語った。

この日は「不適切おじさんチェック」と題して、昭和世代の「おじさん」を代表して梅沢富美男、長州力、武藤敬司、武田修宏が登場。時代に合わせて接し方や行動をアップデートできているかチェックした。

トークは「イメチェンした共演者にどう声かけするか」の話題に。梅沢が「30年前は髪の毛切るっていうのは男と別れたときなんだよ。切ったのか？って言って別れたの？って聞いたら“そうです”って」と昔よくあったという会話を披露した。

これに対しあのちゃんは「それは古いです」とキッパリ。「これは本当に嫌なんですよ」と前置きして「ボクだけじゃなくてアイドルとかが髪切ってショートカットにしましたって（SNSに）載せると“彼氏と別れたの？”とか。これがすっごい腹立って」と熱を込めた。

「男のためとかそういうのじゃないから！」と、あのちゃん。梅沢は「昔はそうだったんだっていう話…今は言わない！そんなこと言うわけないじゃん。何言われるかわからないから」と弁明していた。