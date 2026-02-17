「はなまるうどん」から身体の芯から温まる『鶏ねぎ塩うどん』3種登場 鶏と魚介の“極みだし”に生姜・海苔・ラー油の味付けから気分で選べる
讃岐うどんチェーン「はなまるうどん」は、17日より、全国（※一部店舗除く）のはなまるうどんにて、『生姜鶏ねぎ塩うどん』（小：690円／中：880円／大：1100円）『（焼きバラ海苔）生姜鶏ねぎ塩うどん』（小：740円／中：930円／大：1150円）『（食べるラー油）生姜鶏ねぎ塩うどん』（小：740円／中：930円／大：1150円）を期間限定で新発売する。
【写真】気分で選べる！3種の「鶏ねぎ塩うどん」
同店から身体の芯から温まる『鶏ねぎ塩うどん』が登場。今回は、定番の『生姜鶏ねぎ塩うどん』に加え、磯の香り高い『焼きバラ海苔』と『食べるラー油』をトッピングした個性あふれるうどんも用意した。その日の気分に合わせて選べる。
味の決め手となるのは、厳選した「いりこ」と昆布をベースに、各素材の持ち味を最大限に抽出した風味の強い「一番だし」に数種類の特選醤油や塩などをブレンドした「かえし」をあわせたはなまるオリジナルの「かけだし」に鶏油（チーユ）を加えた特製だし。鶏のコクと魚介の旨味がぎゅっと詰まっており、生姜が「ふわっ」と香り立つ。
トッピングには、鶏油で香ばしく炒めた「焼ねぎ」と「鶏肉」をたっぷりと使用。焼ねぎの甘味がだしに溶け出し、一口ごとに深まる旨味を楽しめる。表面はソフトで中心部は弾力が強い、コシがあり、もっちりふわっとした讃岐うどんとの相性も抜群。
『生姜鶏ねぎ塩うどん』は、鶏と魚介の旨味が詰まっただしに、鶏油で炒めた焼ねぎと鶏肉を盛り付けた。生姜の風味がアクセントとなり、素材の旨味をシンプルかつダイレクトに味わえる一杯。
『（焼きバラ海苔）生姜鶏ねぎ塩うどん』は、有明産「焼きバラ海苔」をたっぷりトッピング。熱々のだしに海苔が溶け出すことで、豊かな磯の香りが広がる。鶏塩だしのコクと海苔の風味が織りなす、奥深い味わい。
『（食べるラー油）生姜鶏ねぎ塩うどん』は、「食べるラー油」を大胆にトッピング。ザクザクとした心地よい食感と、ピリッとした辛味が食欲を刺激する。鶏の旨味とラー油の香ばしさが絡み合い、食べ応えのあるパンチの効いた一杯。
【写真】気分で選べる！3種の「鶏ねぎ塩うどん」
同店から身体の芯から温まる『鶏ねぎ塩うどん』が登場。今回は、定番の『生姜鶏ねぎ塩うどん』に加え、磯の香り高い『焼きバラ海苔』と『食べるラー油』をトッピングした個性あふれるうどんも用意した。その日の気分に合わせて選べる。
トッピングには、鶏油で香ばしく炒めた「焼ねぎ」と「鶏肉」をたっぷりと使用。焼ねぎの甘味がだしに溶け出し、一口ごとに深まる旨味を楽しめる。表面はソフトで中心部は弾力が強い、コシがあり、もっちりふわっとした讃岐うどんとの相性も抜群。
『生姜鶏ねぎ塩うどん』は、鶏と魚介の旨味が詰まっただしに、鶏油で炒めた焼ねぎと鶏肉を盛り付けた。生姜の風味がアクセントとなり、素材の旨味をシンプルかつダイレクトに味わえる一杯。
『（焼きバラ海苔）生姜鶏ねぎ塩うどん』は、有明産「焼きバラ海苔」をたっぷりトッピング。熱々のだしに海苔が溶け出すことで、豊かな磯の香りが広がる。鶏塩だしのコクと海苔の風味が織りなす、奥深い味わい。
『（食べるラー油）生姜鶏ねぎ塩うどん』は、「食べるラー油」を大胆にトッピング。ザクザクとした心地よい食感と、ピリッとした辛味が食欲を刺激する。鶏の旨味とラー油の香ばしさが絡み合い、食べ応えのあるパンチの効いた一杯。