¡¡½°±¡¤Î³ÆÇÉ¶¨µÄ²ñ¤¬£±£·Æü¸áÁ°¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç³«¤«¤ì¡¢ÉûµÄÄ¹¤ËÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÎÀÐ°æ·¼°ì¡¦¸µ¸øÌÀÅÞÂåÉ½¡Ê£¶£·¡Ë¡ÊÈæÎãËÌ´ØÅì¡¢ÅöÁª£±£±²ó¡Ë¤òÁª½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£
¡¡£±£¸Æü¾¤½¸¤ÎÆÃÊÌ¹ñ²ñ¤ÇÀµ¼°·èÄê¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÌîÅÞÂè£±ÅÞ¤ÎÃæÆ»²þ³×¤¬¡¢¶¨µÄ²ñ¤ÇÀÐ°æ»á¤ò¿äÁ¦¤·¤¿¡£Æ±ÅÞ¤Ï¸õÊä¤Î¿ÍÁª¤ò¿Ê¤á¤¿¤¬¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ½Ð¿È¼Ô¤«¤é¼Âà¼Ô¤¬Áê¼¡¤°¤Ê¤É¤·¤ÆÄ´À°¤¬Æñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀÐ°æ»á¤ÏÅöÁª£±£±²ó¡£¸øÌÀ´´»öÄ¹¤äÀ¯Ä´²ñÄ¹¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌÁê¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤¿¡£ÅÞÂåÉ½¤À¤Ã¤¿£²£°£²£´Ç¯½°±¡Áª¤Îºë¶Ì£±£´¶è¤Ç¤ÏÍîÁª¤·¤¿¤¬¡¢º£·î£¸ÆüÅê³«É¼¤Î½°±¡Áª¤ÇÊÖ¤êºé¤¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£