元NHKのフリーアナウンサー武田真一が17日、MCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。日本時間の同日早朝行われたミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートペアで、日本人史上初の金メダルを獲得した「りくりゅうペア」こと、三浦璃来・木原龍一組に涙を流した。

武田は泣きながら「自分を信じて、お互いを信じてという信じるという力がこんなすばらしい光景を見せてくれるんだと改めて感動しました。リフトも、ジャンプも、スピンも、シンクロの仕方がすごいと思いました」と語った。

日本時間16日のショートプログラムではリフトの失敗が響いて5位。フリーでは完璧な構成で、世界歴代最高の158・13点をたたき出した。

やはり涙を流したモデルのアンミカも「いろんなミスをして、くやしい思いをしたりするところから学んで、生かしてっいう人生ってあると思うんですけど。こんな大舞台のプレッシャーの中で、廊下で2人で手を握ってずっと語り合っているシーンとか、励まし合って、声を掛け合って、信頼を築いて、たった1日で心を切り替えて挑まれて結果を出したということが、すごく私たちは勇気をもらえた」と話していた。