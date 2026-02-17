ハレクラニ沖縄など3施設が、「フォーブス・トラベルガイド2026」ホテル&スパ両部門で5つ星
三井不動産および三井不動産リゾートマネジメントは2月12日、運営する3施設が「フォーブス・トラベルガイド2026」の最高格付けである5つ星を、ホテルとスパの両部門で獲得したことを発表した。
「フォーブス・トラベルガイド2026」の最高格付けである5つ星を獲得
5つ星を獲得した施設は、「ハレクラニ沖縄」「HOTEL THE MITSUI KYOTO」「ブルガリ ホテル 東京」。ハレクラニ沖縄とHOTEL THE MITSUI KYOTOのホテル部門での5つ星獲得は5年連続となる。
ハレクラニ沖縄
HOTEL THE MITSUI KYOTO
ブルガリ ホテル 東京
日本国内で5つ星を獲得しているホテルは計16件あり、そのうちスパ部門でも5つ星を得ているのはわずか6件。今回の受賞により、その半数にあたる3件を同グループのホテルが占めることとなった。
同社では受賞について、「日本橋のまちづくりに代表される大規模開発力に加え、各地の文化や自然を活かした質の高い運営力が国際的に評価されたものと考えている」と述べている。
