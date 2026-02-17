»þ¤ÎÎ®¤ì¤ò¼Â´¶¡ÄÀ°·Á¤âÓñ¤«¤ì¤¿2NE1¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥à¡¢20Ç¯Á°¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¡¡¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤Ø¤Îµá°¦¤âÏÃÂê¤Ë
2NE1¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥à¤¬¡¢½é¡¹¤·¤«¤Ã¤¿»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
º£¤â¤Ê¤ª¥È¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÈà½÷¤À¤¬¡¢ºÐ·î¤Î·Ð²á¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë»Ñ¤Ë¤â´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤ª¤ä¤¹¤ß¡Û¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥à¤Î¶»¸µ¥¥ï¥É¤¤¥Ù¥Ã¥É¼Ì¿¿
2·î17Æü¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥à¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö19ºÐ¡¢20ºÐ¤Îº¢¤Î¥Ü¥à¡£Ï¢µÙ¤ò³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿Ìó20Ç¯Á°¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥à¤Ï¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
20Ç¯Á°¤Î»Ñ¤Ï¸½ºß¤È¤Ï¤«¤Ê¤ê°õ¾Ý¤¬°Û¤Ê¤ë¡£ºÇ¶á¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥à¤ÏÁ¯¤ä¤«¤Ê¥«¥é¡¼¤È¥á¥¤¥¯¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÉô¤Ç¤Ï²áÅÙ¤Ê²Ã¹©¤äÀ°·Á¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ø¼°¤ËÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢2NE1¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¡¢Â¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤¿¡£°ìÊý¤ÇÇÐÍ¥¥¤¡¦¥ß¥ó¥Û¤Ø¤Î¹¥°Õ¤òSNS¤ÇÉ½¸½¤¹¤ëÅê¹Æ¤Ê¤É¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²óÉü¤ÈÉüµ¢¤òÂÔ¤ÄÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥à ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1984Ç¯3·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2005Ç¯¤ËYG¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÎý½¬À¸¤È¤Ê¤ê¡¢2009Ç¯3·î¤Ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×2NE1¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£Í¥¤ì¤¿²Î¾§ÎÏ¤È¸ÄÀÅª¤Ê²ÎÀ¼¡¢°¦¤é¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡£2016Ç¯¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ò»¶¸å¤Ï½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¤Ê¤¯¡¢¶õÇò´ü¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£2018Ç¯¤ËD-Nation¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È·ÀÌó¤¹¤ë¤È¡¢¥½¥í²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿¡£