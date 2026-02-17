嵐、ラストシングルのジャケ写公開「5」の文字・色褪せたバス…歴史感じる1枚に「嵐らしくて大好き」「涙止まらない」と反響相次ぐ
【モデルプレス＝2026/02/17】嵐が2026年2月16日、グループの公式X（旧Twitter）を更新。新曲「Five」のジャケット写真を公開し、反響を呼んでいる。
同アカウントは、嵐の新曲「Five」について「デジタル・シングル2026年3月4日（水）リリース」「CDシングル2026年5月31日（日）リリース」と告知。あわせて公開されたジャケット写真には、年季の入った大きなバスの前で語らう嵐の5人の姿が。バスの行き先表示器には、大きく「5」の文字が掲げられていた。
このバスは、2009年発売のベストアルバム「5×10 All the BEST! 1999-2009」（以下、「5×10」）、そして2019年発売のベストアルバム「5×20 All the BEST!! 1999-2019」（以下、「5×20」）のジャケット写真にも登場。「5×10」では、笑顔の5人がバスに乗り込む姿が、「5×20」では、より華やかになったバスが生き生きと走る様子が印象的だった。そして今回写し出されたのは、長い年月を走り続けてきたことを感じさせる、どこか色褪せたバス。これまで周年ごとに掲げられてきた「5×10」「5×20」の文字はなく、「5」だけが静かに示されていた。
これを受け、ファンからは「ともに歩んできたあのバスから5人が降りてて泣ける」「それぞれの道に進んでいくんだね」「嵐らしくて大好き」「止まる場所に5だけ残して永遠にしようとしてるんだ」「ずっとみんなで笑っててほしい」「5人で輪になって話してて温かさ感じる」「5人の旅を長い間近くで見させてくれてありがとう」「涙止まらない」などと感動の声が続々上がっている。
2020年12月31日よりグループ活動を休止していた嵐。2025年5月に再始動を報告し、2026年春に行われるツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」を最後に活動を終了することを発表した。同年5月31日に東京ドームにて行われるライブが最終日となる。（modelpress編集部）
◆嵐、ジャケット写真に反響続々
◆嵐、2026年春にラストツアー
