ENHYPEN¡¦¥½¥ó¥Õ¥ó¡¢É¹¾å¤«¤éÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ø¡Ä¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¡ÈÀ»²Ð¥é¥ó¥Ê¡¼¡É¤È¤·¤Æ°ÛÎã¤ÎÃ±ÆÈ¥Õ¥©¡¼¥«¥¹
É¹¾å¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤«¤é¡¢K-POP¤òÂåÉ½¤¹¤ëÀ»²Ð¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ø¡½¡½¡£
ENHYPEN¤Î¥½¥ó¥Õ¥ó¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Êµ°À×¤Ë¡¢³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÇ®¤¤»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥½¥ó¥Õ¥ó¡¢¥ß¥é¥ÎÅßµ¨¸ÞÎØ¤ÎÀ»²Ð¥ê¥ì¡¼¤Ë»²²Ã¡ª
¥½¥ó¥Õ¥ó¤Ï¡¢2·î5Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×À»²Ð¥ê¥ì¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò½¸¤á¤¿¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤Ë¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸ø¼°¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖOlympics.com¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³¤³°ÍÎÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Èà¤ÎÆ°¸þ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢Olympics.com¤¬Áª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯À»²Ð¥é¥ó¥Ê¡¼Ã±ÆÈ¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï°ÛÎã¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Olympics.com¤Ï¥½¥ó¥Õ¥ó¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤Ç¡Ö2010Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò¸«¤Æ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤È±¿Ì¿Åª¤ÊÎø¤ËÍî¤Á¤¿¾¯Ç¯¤¬¡¢10Ç¯¸å¤Ë¤ÏÉ¹¾å¤ò±Û¤¨¡¢À¤³¦¤ò¼«Ê¬¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¡ÖÈà¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÀ»²Ð¤òÀ®¸ùÎ¢¤Ë¤Ä¤Ê¤®¡¢¥ß¥é¥Î¤Î³¹¤ËÇ®µ¤¤ò¿á¤¹þ¤ß¡¢ºÇÂç¤ÎÅßµ¨¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Îº×Åµ¤ÎËë³«¤±¤ò¾þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¥½¥ó¥Õ¥ó¤ÏÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÈ¾Ê¬¤ò¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¤¿¤á¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤Ê´üÂÔ¤òÊú¤¤¤Æ¥ß¥é¥Î¤ËÍè¤¿¡£K-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤³¤Î¾ì¤ËÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤¦¡×¤È¿´¶¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¶Ê¤È¤·¤ÆENHYPEN¤Î¡ØChaconne¡Ù¤ò¿äÁ¦¤·¡Ö¥À¡¼¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¹õÄ»¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤Ä¤Ä¡¢Èþ¤·¤¤ÀûÎ§¤¬ºÝÎ©¤Ä¶Ê¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè5Ç¯´ÖÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿Âç¾Þ¤òºòÇ¯Ã£À®¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÀ»²Ð¥ê¥ì¡¼¤òÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤Ê½ÉÂê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ëº£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤ÎÈ¾Ê¬¤ÏÃ£À®¤·¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
ÊÆ»æ¡Ø¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡Ù¤â¥ß¥é¥Î¤Ç¤Î¥½¥ó¥Õ¥ó¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤ËÃíÌÜ¡£¡ÖÈà¤Ï¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤âÂçÀª¤Î·²½°¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¡¢¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥á¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢¼ã¤¤¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¿¤Á¤¬Èà¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ý¤ò³«¤±¤Æ¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¸½ÃÏ¤ÎÇ®µ¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ø¥é¡¦¥ì¥×¥Ã¥Ö¥ê¥«¡Ù¤â¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éÀ»²Ð¤ò¤Ä¤Ê¤°¥½¥ó¥Õ¥ó¤Î»Ñ¤òÊóÆ»¡£ÊÆ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØELLE¡Ù¤Ï¡¢À»²Ð¥ê¥ì¡¼¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥á¥¤¥¯¡¢¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÃíÌÜ¤·¡¢¡ÖÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥ë¥Ã¥¯¡×¤À¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥½¥ó¥Õ¥ó¤¬½êÂ°¤¹¤ëENHYPEN¤Ï¡¢¡Ö2026¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤ÇK-POP¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÎ¾Ê¬Ìî¤ò¤Þ¤¿¤°³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£3rd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMANIFESTO¡§DAY 1¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡ØSHOUT OUT¡Ù¤¬¥Á¡¼¥à¥³¥ê¥¢¤Î¸ø¼°±þ±ç¥½¥ó¥°¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢´Ú¹ñÂåÉ½Áª¼êÃÄ¤ËÎÏ¶¯¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þSUNGHOON¡Ê¥½¥ó¥Õ¥ó¡Ë ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2002Ç¯12·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥Ñ¥¯¡¦¥½¥ó¥Õ¥ó¡£CJ ENM¤ÈBig Hit¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¹çÊ»Ë¡¿ÍBELIFT LAB¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡ØI-LAND¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢2020Ç¯11·î¤ËENHYPEN¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£Æ±ÈÖÁÈ½Ð±é°ÊÁ°¤ÏBig Hit¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ËÎý½¬À¸¤È¤·¤Æ½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê½Ð¿È¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Ê·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¡£Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿Åö»þ¤«¤éÃ¼Àµ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ØI-LAND¡ÙÊüÁ÷Åö»þ¤Ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î·Ð¸³¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡¢ËèÆüÃå¼Â¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃÏÆ»¤ÊÅØÎÏ¤¬¾Î»¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£