¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/17¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²ÃÆ£°½ºÚ¤¬2·î15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¤ªÃë¤ÎÍ¾¤êÊª¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿©Âî¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²ÃÆ£Ãã¤ÎÈþ¿ÍºÊ¡ÖÀ¹¤êÉÕ¤±Êý¤¬¤ªÅ¹¤ß¤¿¤¤¡×Í¾¤êÊª¤ò³èÍÑ¤·¤¿ºÌ¤ê¿©Âî¸ø³«
°½ºÚ¤Ï¡Öº£Æü¤Ï°ìÆüÃæÌ²¤¤¡£Ä«Áá¤¯ÀöÂõÊª¤Ê¤É²È»ö¤ò¤·¤Æ ¤¤¤äÌ²¤¤ ²ÖÊ´¾É¤À¤«¤é¤«¡©¡×¤È¤Ü¤ä¤¤Ä¤Ä¡¢¿©Âî¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¥á¥¤¥ó¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ÏÇã¤Ã¤Æ¤¤ÆÃë¤ÎÍ¾¤êÊª¤ò¤ª»®¤ËÀ¹¤êÌ£Á¹½Á¤òºî¤ì¤ÐÈþÌ£¤·¤½¤¦¤ÊÍ¼ÈÓ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¡¢¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÌ£Á¹½Á¤ä¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ë¥È¥Þ¥È¤ä¥¹¥Ê¥Ã¥×¥¨¥ó¥É¥¦¡¢Âçº¬¤Î¼ÑÉÕ¤±¤ä¤«¤Ö¤Î¤¢¤¨¤â¤Î¤Ê¤É¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÎÁÍý¾å¼ê¤ÇÂº·É¡×¡Ö¿©Íß¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¡×¡ÖÀ¹¤êÉÕ¤±Êý¤¬¤ªÅ¹¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÄ¹À¸¤½ÐÍè¤ë¤´ÈÓ¡×¡Ö°¦¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¤ÆºÇ¹â¡×¡Ö²Ã¥È¤Á¤ã¤ó¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖºÌ¤ê¤âÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤ÈÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
°½ºÚ¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²ÃÆ£Ãã¤È¤Ï2011Ç¯6·î23Æü¤ËÆþÀÒ¡£45ºÐ¤ÎÇ¯¤Îº¹º§¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡²ÃÆ£°½ºÚ¡¢Í¾¤êÊª¤ò³èÍÑ¤·¤¿ºÌ¤ê¿©Âî¸ø³«
¢¡²ÃÆ£°½ºÚ¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
