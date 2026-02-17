「合コン慣れしていない男性」に女性がキュンとする瞬間９パターン
勇気を出して合コンに参加したものの、場の雰囲気に慣れずドギマギしてしまう人もいるもの。ところが女性はそんな男性の姿を見て、好意を抱くこともあるようです。今回は『オトメスゴレン』女性読者に聞いた「『合コン慣れしていない男性』に女性がキュンとする瞬間」を紹介します。
【１】空いたグラスや料理の取り分けに関して無頓着なとき
「気を利かせて自分を売り込もうとしていないところがいい」（３０代女性）と、モテたいという下心が出ていないところに、好感を持てるという女性もいるようです。ただし、取り分けてくれた女性に「ありがとう」の一声をかけることだけは忘れないようにしましょう。
【２】すぐにアドレス交換の話を持ち出そうとしないとき
「女慣れしてないんだなと思う。浮気しなさそうで安心できる」（２０代女性）と、会って間もない状態からガツガツしていないところを見て、心配が減るという女性もいるようです。ただしそのまま連絡先を聞き出せずに終わらないよう、タイミングを見計らいましょう。
【３】人前で必ず話す「鉄板ネタ」を持っていないとき
「チャラくないし遊んでなさそうで好感が持てる」（２０代女性）と、盛り上げることに慣れていない姿が逆に好印象になることもあるようです。合コンで話す話題は、ウケを狙って綿密に用意しすぎないほうがかえっていいのかもしれません。
【４】キョロキョロと辺りを見回すなど、落ち着かない様子のとき
「どうしたらいいか分からなくて戸惑っている様子が微笑ましい」（３０代女性）と、男性のそわそわした態度をやさしく見守ってくれている女性もいるようです。ただしある程度時間が経ったらみんなの話に集中しないと、ただの「落ち着きのない人」に見られてしまうでしょう。
【５】スローペースで、ちびちびとお酒を飲んでいるとき
「一歩引いた感じが気になる。話しかけてあげたくなる」（３０代女性）と、終始マイペースで控えめな様子に、つい注目してしまう女性もいるようです。無理をしてまで周囲のテンションについていこうとせず、座席の端で静かに飲むのもアリかもしれません。
【６】冗談やフリに、素直にひっかかってくれたとき
「反応が新鮮だから、さらに興味が湧いてしまう」（１０代女性）と、周囲にあまりいないピュアな性格に、ときめきを感じてしまう女性もいるようです。ただし、ジョークに対し本気で怒ったり不機嫌になったりして雰囲気を壊さぬよう、気をつけましょう。
【７】常にニコニコしながら周囲の話を聞いているとき
「温かい雰囲気を持っていて、気づかいができそう」（２０代女性）と、聞き上手でやさしいオーラの持ち主に惹かれる女性もいるようです。合コンでは、おしゃべり上手を目指さなくても、相づちや笑顔をマスターすれば女性に好印象を与えられるでしょう。
【８】明らかに緊張しているのに、一生懸命話しかけてきてくれるとき
「頑張ってるのが伝わってくるし、誠実な人柄が見える」（３０代女性）と、慣れないなりに努力している男性を見て好感を持つ女性もいるようです。話すのが苦手な人は、いっそ「じつは緊張してて…」と先にカミングアウトすると楽になるかもしれません。
【９】自己紹介で噛んでしまったり、顔が赤くなっているとき
「真面目そうでかわいい。シャイなんだなぁと思う」（２０代女性）と、人前で注目を浴びているときの素朴な男性の姿にキュンとしてしまう女性もいるようです。自己紹介では、多少のミスをしてもさほどマイナスの印象にはならないと思っていいでしょう。
このほかに「『合コン慣れしていない男性』に女性がキュンとする瞬間」にはどんなものがあるでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。（池田香織／ｖｅｒｂ）
