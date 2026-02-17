【「ブルーアーカイブ」モモイ 1/6スケール完成品フィギュア】 予約期間：6月5日23時59分まで 11月 発売予定 価格：27,500円 【「ブルーアーカイブ」ミドリ 1/6スケール完成品フィギュア】 予約期間：5月5日23時59分まで 10月 発売予定 価格：27,500円

ユニオンクリエイティブは、フィギュア「『ブルーアーカイブ』モモイ/ミドリ 1/6スケール完成品フィギュア」を、それぞれ10月と11月に発売する。予約期間は「モモイ」が6月5日23時59分まで、「ミドリ」は5月5日23時59分まで。価格は各27,500円。

本製品は、スマホゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」よりミレニアムサイエンススクールのゲーム開発部に所属する「才羽モモイ」と「才羽ミドリ」を、それぞれ1/6スケールでフィギュア化したもの。

「モモイ」は、明るく元気な印象を与えるポージングと、感情表現豊かな表情を丁寧に立体化しており、視線や口元の造形によって、モモイらしさを表現している。

「ミドリ」は、静かに視線を向ける控えめなポージングを丁寧に立体化しており、表情や造形からミドリの落ち着いた雰囲気をしっかり再現している。

両製品共に、衣装のシルエットや細部のディテールにもこだわり、1/6スケールならではのボリュームは、どこから見ても見応えのある仕上がりとなっているほか、さらに、表情替えパーツが付属しており、組み合わせることで、モモイやミドリの異なる表情を楽しむことができる。

「『ブルーアーカイブ』モモイ 1/6スケール完成品フィギュア」

「『ブルーアーカイブ』ミドリ 1/6スケール完成品フィギュア」

仕様：彩色済み完成品フィギュア スケール：1/6スケール サイズ：全高 約235mm（ヘッドホン込） 素材：PVC、ABS仕様：彩色済み完成品フィギュア スケール：1/6スケール サイズ：全高 約240mm（ヘッドホン込） 素材：PVC、ABS

(C)2026 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。