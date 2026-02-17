【CA870 タクティカル III】 2月13日 再販 価格：27,280円

マルゼンは、コッキングエアーショットガン「CA870 タクティカル III」を2月13日に再販した。価格は27,280円。

本商品は、同社の「CA870」シリーズ最新作。コンバットモデルを意識した「CA870タクティカル」に、新型ストックベースを採用したリニューアルモデルとなっている。

新型ストックベースは、市販されているM4タイプの「ピストルグリップ」と「カービンストック」に換装可能で、前バージョンの「CA870 タクティカル II」と同様に、レシーバーにはマウントベース「MB-5s」を、マガジンチューブ前方には汎用性のあるミニマウントを装備。アウターバレルはロングアウターバレルで、40連マガジンが採用されている。

「CA870 タクティカル III」詳細

発射方式：スプリングエアー・ハンドコッキング（APSトリガーシステム採用） パワーソース：無し（手動による圧縮空気） ホップ機能：可変ホップアップ 全長：約845～942mm 重量：約1,780g 使用弾：6mm BB（0.20～0.25g 弾推奨） 装弾数：40発（マガジン単体） インナーバレル：L 230.0mm 外∅ 8.0mm 内∅ 6.05mm 初速/エネルギー：約86.4m/s前後/0.75J（0.20g弾を使用時）

