◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキージャンプ 男子スーパーチーム (大会11日目/現地16日)

今大会新種目の男子スーパーチーム。チームの2人が1回ずつ飛ぶラウンド制で、1回目を飛び上位12チームが2回目へ進みます。メダルが確定する3回目へは、上位8チームが進出します。

日本は二階堂蓮選手と小林陵侑選手がチームを組み、1回目では日本は5位、2回目を終えて6位となり、3回目へ進出します。

迎えた3回目、1人目の二階堂選手が138.5メートルの大ジャンプを披露し、一気に暫定2位に浮上します。

しかし、メダルがかかった最終2人目のジャンプが始まると、途中で突然大雪となります。風も追い風から向かい風にかわり、二度中断。そのまま競技は打ち切りとなり日本は最終順位6位でまさかの幕引きとなりました。

無念の結果に終わった中、小林陵侑選手は「いやまあスキージャンプって感じですね」と一言。チームを率いる作山憲斗コーチは「悔しいという言葉が率直。でも選手たちが一番悔しいと思いますし、環境に左右されるというか自然に左右される競技なので本当にしょうがないといえばしょうがないんですけど、緊張感がある中で2選手頑張ってくれたと思うのでそれはたたえたいと思います」と悔しさをにじませました。

また、作山コーチは今大会の小林選手の活躍について「本人はそんなにプレッシャーないっていうふうに見せていたと思うんですけど、やっぱりそんな簡単じゃ無いと思いますし、前回のオリンピックチャンピオンという形で本人も今までに無い感覚で迎えたオリンピックだと思いますし、緊張はあったと思いますけど、その中でいいジャンプを見せてくれたのでそれに関しては本当に小林陵侑だなというふうに感じました」と今大会日本チームを引っ張ってきたエースの活躍をたたえました。

小林選手は今大会を終えて「やっと終わったって感じですね。長かったですね。ほっとした気持ちと悔しい気持ちと」と、複雑な表情でコメントを残しました。

男女合わせて今大会4つのメダルを獲得したスキージャンプ日本代表。4年後のオリンピックへ向け作山コーチは「悔しい形で終わりましたけど、この経験をしっかり生かして4年後のオリンピックでは必ず金メダル目指していけるかなと思うので引き続きこの二人（小林選手、二階堂選手）に日本チームを引っ張ってもらってリベンジできたらいいなと思います」と力強く話しました。