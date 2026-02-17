SixTONES松村北斗（30）が17日、都内でへアケアブランド「anummy」発表会に登壇した。

松村はホワイトのショートコートにデニムという爽やかなスタイルで登場。アンバサダー就任に「『anummy』自体がデビューのタイミングで勢いをつけるときにご一緒できてうれしいですし、プレッシャーでもありますね」と心境を語った。

自身は現在は仕事などの都合で髪を伸ばし、パーマをかけている。商品の使用感として「洗い終わった後にパサつきを感じない」とコメント。司会者から、商品の良い香りをまとっているのか？ と問われると「いや〜もう〜」と照れ笑い。「ふざけちゃってすみません」とおどけつつ、「（パーマの）カールがすごくキレイに出る。いろんな方の髪質に合わせた『anummy』が用意されていますし、髪をきれいに伸ばしていきたい方にとてどの商品を使っても良いと思います」と魅力も力説した。

松村が出演するCMは公式サイトやSNSできょう17日から公開され、3月2日からテレビ放送される。CMでは美しい髪に心を奪われる研究員を演じ「大変すてきなCMに仕上がっているなと思います。何より、出ている女性のロングヘアがまさに（商品コピーの）『うるつよ髪』。際立っていて良いCMだなと思いました」と自信を見せた。 実際に、髪のきれいな女性に見とれることはあるのか？ という司会者の問いかけには「ありますよね」と断言。「ある意味、美術品に近いんだろうなと。見た目のきれいさに感動しているのか、きちんとケアしている工程を想像して感動しているのか分からないですけど、きれいだなと思って見ることが多いですね」とひかれることを明かした。

自身のヘアケアは洗髪時にこだわりがある。「シャンプーをする時に、洗顔の泡立て器とかで泡を作っています。あまり高くない温度のお湯で予洗いしてから洗います。髪が傷みやすい方なので意識していますね」と丁寧な工程を明かした。