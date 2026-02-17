ドジャースの金慧成（キム・ヘソン）内野手（27）が16日（日本時間17日）、キャンプ地のアリゾナ州グレンデールでメディア取材に対応。3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けて意気込みを語った。

キム・ヘソンは韓国代表のメンバーに入っており、1次ラウンドは日本、オーストラリア、チェコ、台湾と同じＣ組。日本とは開幕2戦目の3月7日に対戦予定となっている。

WBCに向けて「国を代表することは、自分にとって非常に名誉なこと」と語り「初めて代表ユニフォームを着た時と同じ気持ちで、今回のWBCや国際大会でも臨む。国を代表できる機会があれば、いつでも同じ気持ちでプレーしたい」と意気込んだ。

ただ、調整に関しては「WBCがあるからといって、特別に何か違う準備をしているわけではない。オフシーズンの一部として、これまでと同じように準備してきた。たまたまWBCがあるだけで、準備自体は変わらない」と特別早めたりなどもしていないと明かした。

WBCに向けて今月26日にドジャースキャンプを離れ、日本時間3月1日に韓国代表チームに合流予定。前日には同僚の大谷、山本が選出されている日本との対戦について「日本には素晴らしい投手が多いし、同じプールに入っているので対戦を楽しみにしている」とし、大会中に対戦したい投手については「もし1人挙げるなら（米国代表で昨季限りで現役引退した）クレイトン・カーショーだ。彼と対戦できるのはこれが最後のチャンスになるかもしれないので、勝ち上がってカーショーと対戦できる機会があればいいと思っている」と語っていた。