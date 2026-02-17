元プロレスラーでタレントの長州力（74）が、16日放送のテレビ朝日系「あのちゃんねる」（深夜0時25分）に出演。過去の“パワハラ疑惑”を明かされた。

今回のテーマは「アップデートできてる？不適切おじさんチェック」。

ゲストで、長州のほかに俳優梅沢富美男（75）、元サッカー日本代表FWでタレントの武田修宏（58）、元プロレスラーの武藤敬司（63）が出演。

長州は「僕は今現在、昭和の時代から出たくなかったな、って。そのまんまで暮らしていきたかった」と話した。進行のお笑いコンビ、東京ホテイソンのたける（30）が「若者の世代に会わせるっていうのは、ちょっと…」と聞くと、「対応しづらいっていうのが」と答えた。

すると隣に座った武藤が、右手を出しながら「パワハラの塊ですから」というと、長州は武藤の手をたたき返そうとした。たけるが「もう手が出てる！長州さんやめてください。昔のよしみだからっていうのもあると思うんですが」。

武藤が続けて「昔、長州さんにものを頼まれたんですよ。滑舌が悪くて何を言っているかわからないから、3回聞き直したんですよ」と話した。「そうしたら、バーンって」と右フックの振りをして殴られたことを明かした。長州は苦笑いを続けた。