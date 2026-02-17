堂本光一、『オモウマい店』出演 東京・足立区の食事処の“お通し”に思わず笑顔
DOMOTOの堂本光一がきょう17日放送の中京テレビ・日本テレビ系『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜 後7：00〜)に出演する。
想像をはるかに超える“オモてなしすぎでオモしろいウマい店”を求め、スタッフが日本中を大捜査。スゴすぎて笑えるサービスを提供する「オモウマい店」を紹介するグルメバラエティー番組。
東京・足立区で見つけたオモウマい食事処。店主は玉ノ井部屋に12年間所属していた元力士で、部屋では長年ちゃんこ番を務めた経験を持つ。母親と共に切り盛りするお店は昼営業と夜営業があり、昼は弁当のテイクアウトのみ、夜は店内で食事と共にアルコールも楽しめる。お弁当のメインはからあげで、半分にカットした大振りの国産鶏肉を、ローズマリー、オレガノ、きざみにんにく、しょうが、みりん、酒、パプリカパウダーで揉み込んで1日寝かせる。それを約12〜18分、しっかりと揚げて完成する。
夜営業では、隠し味にコーヒー牛乳を加えた“カレー”をはじめ、皮つきのまま揚げた“フライドポテト”、“キムチちゃんこ”、お菓子など5〜7種類のお通しを合計500円で出している。「しょぼいお通し出したくない」と語る店主だが、お客さんは「お通しがクライマックス」と、それだけでお腹が一杯になってしまうほど。単品メニューでは、“海鮮チヂミ”（1100円）などが評判となっている。
予告動画で、「お通し、これなの？」と驚く客に対して、堂本をはじめ出演者も思わず笑ってしまう。
【出演者】
MC：ヒロミ
進行：小峠英二
ゲスト：堂本光一、マヂカルラブリー、高橋成美
