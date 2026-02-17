¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ç¤¤¿¿Í¤Ç¤¹¤«¡©¡Ä50Âå¡¦¸øÌ³°÷½÷À¤¬É×¤Î¼Â²È¤Ç¡È¤Î¤É¸µ¤Þ¤Ç½Ð¤«¤«¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¡É¤ò²æËý¡£µÁÊì¤¬¸ý¤Ë¤¹¤ë¡Ö°µ¤¤Î¤Ê¤¤¤ªÀá²ð¡×¤Ø¤Î·ù°´¶¡Ú¥ë¥Ý¡Û
¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤Æ²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¡Ö¶¦Æ¯¤É×ÉØ¡×¤ä¡Ö»Ò°é¤Æ¤ÎÊ¬Ã´¡×¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢É×¤¬³°¤ÇÆ¯¤¡¢ºÊ¤¬²ÈÄí¤ò¼é¤ë¤Î¤¬ÅöÁ³¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿ÆÀ¤Âå¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ä«Æü¿·Ê¹¼èºàÈÉ¤ÎÃø½ñ¡Ø¥ë¥Ý¡¡½ÏÇ¯Î¥º§¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤è¤ê¡¢µÁÊì¤ÈÉ×¤Ë¤è¤ë¡ÖÌò³ä¤Î²¡¤·¤Ä¤±¡×¤Ë¶ì¤·¤ó¤À50Âå½÷À¤Î»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Êì¿Æ¤¬»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡ÄµÁÊì¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿¾×·â¤Î¤Ò¤È¸À
¤â¤¦20Ç¯°Ê¾å¤âÁ°¤Î¤³¤È¤À¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢ºë¶Ì¸©¤Ë½»¤à50Âå¤Î½÷À¤ÏµÁÊì¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£»×¤¤½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¶»¤ÎÊÕ¤ê¤¬¤Ò¤ê¤Ò¤ê¤¹¤ë¡£
²¼¤Î»Ò¤¬¾®³Ø¹»¤ÎÄã³ØÇ¯¤À¤Ã¤¿¤³¤í¡£Ç¯Ëö¤ËµÁÉãÊì¤Î²È¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿¤È¤¤À¤Ã¤¿¡£µÁÊì¤¬¿Ò¤Í¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤Í¤¨¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç»Å»ö¤òÂ³¤±¤ë¤Î¡©¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤è¡£Êì¿Æ¤¬»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢»Ò¤É¤â¤ÏÉÔÎÉ¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤è¡×
¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤ò¸À¤¦¤ó¤À¤í¤¦¡£¶Ã¤¤¹¤®¤ÆÆ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¡¤Ë¡¢¤Î¤É¸µ¤Þ¤Ç¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Àì¶È¼çÉØ¤Ç°é¤Æ¤¿¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ç¤¤¿¿Í¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¤â¤¦¤³¤Î²È¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤Ï°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡£´é¤ò¸«¤ë¤Î¤â·ù¡£Æ±¤¸Êè¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Ã¤Æ¤Î¤Û¤«¡£ÀÑ¤â¤êÀÑ¤â¤Ã¤¿µÁÍý¤Î¼Â²È¤ÎÁ´¤Æ¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¤¿¤¯¡¢µö¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î¤È¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
Àì¶È¼çÉØ¤ÎµÁÊì¡¢¶¦Æ¯¤¤ÎÊì¡Ä¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿
·ëº§Åö½é¤«¤é¡¢¤É¤¦¤Ë¤âµÁÉãÊì¤È¤Ï¡¢¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤ËµÁÊì¤È¤Ï¡¢½÷À¤¬»Å»ö¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ø¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢·ëº§¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÁê¼ê¤Î¡Ö²È¡×¤ÎÂ¸ºß¤Ëíä°×¤¹¤ë¤È¤ÏÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¶¦Æ¯¤¤Ç²È»ö¤Ï¥ï¥ó¥ª¥Ú¡Ä¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ»ä¤Ð¤Ã¤«¤ê¡×¤¬¸ýÊÊ¤À¤Ã¤¿Êì
µÁÊì¤ÏÀì¶È¼çÉØ¤À¤Ã¤¿¡£É×¤¬Æ¯¤¤Ë½Ð¤Æ¡¢ºÊ¤Ï²È¤ò¼é¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Á¡¢Â©»Ò¤ÎºÊ¤â¤½¤¦¤·¤ÆÅöÁ³¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÃ¼¡¹¤«¤é´¶¤¸¤¿¡£°ìÊý¡¢½÷À¤¬°é¤Ã¤¿²ÈÄí¤Ï¶¦Æ¯¤¤À¤Ã¤¿¡£Éã¤âÊì¤âË»¤·¤¯Æ¯¤¡¢Êì¤Ï¡¢»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÁÝ½ü¤ËÀöÂõ¡¢¿©»ö¤ÎÍÑ°Õ¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Éã¤¬¼êÅÁ¤¦»Ñ¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
Ë»¤·¤¹¤®¤Æµ¡·ù¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ»ä¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ê¤Î¡£·ëº§¤Ê¤ó¤Æ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ýÊÊ¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤À¤í¤¦¡¢¼þ¤ê¤ÎÍ§Ã£¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö·ëº§¡á¹¬¤»¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¼«Ê¬¤Ç²Ô¤®¡¢1¿Í¤Ç¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ëÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¤¡£¸øÌ³°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡ÖÁÝ½ü¤ò¤·¤ËÍè¤Æ¡×¡Ö¤´ÈÓ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¡×µÁÊì¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì´Å¤¨¤ëÉ×¤Ëíä°×
2¿Í¤ÎÂ©»Ò¤ò»º¤ß¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë½÷À¤Ï°éµÙ¤ò¤È¤Ã¤Æ»Å»ö¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£É×¤ÏÃ±¿ÈÉëÇ¤¤¬Â¿¤¯¡¢»Å»ö¤È°é»ù¤ÎÎ¾Î©¤Î¤¿¤á¤Ë¶á¤¯¤Ë½»¤à¼ÂÊì¤òÍê¤Ã¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÉ÷¼Ù¤¬¼ÂÊì¤Ë¤¦¤Ä¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÍÍ»Ò¤òÃÎ¤ë¤È¡¢µÁÊì¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÂçÊÑ¤Ê¤é¡¢¤É¤¦¤·¤Æ»Å»ö¤ò¼¤á¤Ê¤¤¤Î¡©¡×
¡ÖÂ©»Ò¤ÎµëÎÁ¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Æ¯¤¯°ÕÌ£¤¢¤ë¤Î¡©¡×
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë»Å»ö¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×
¤Á¤¯¤Á¤¯¤È¶»¤Ë»É¤µ¤ê¡¢¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¸ÀÍÕ¡£ºÇ½é¤Ï¼õ¤±Î®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Êâ¤ß´ó¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢Êì¤ÎÆü¤äÉã¤ÎÆü¤Ë¤Ï¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÁ÷¤ê¡¢²ÆµÙ¤ß¤äÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤Ï¡¢¼êÅÚ»º¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Èµ¢¾Ê¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë²ÁÃÍ´Ñ¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤À¤ÈÍ¡¤µ¤ì¤ë¡£°µ¤¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Ìñ²ð¤À¤Ã¤¿¡£
É×¤ÏÄ¹¤¯Ã±¿ÈÉëÇ¤¤òÂ³¤±¤¿¡£»Ò¤É¤â¤Î±¿Æ°²ñ¡¢¸Ä¿ÍÌÌÃÌ¡¢PTA³èÆ°¡£É×¤¬µÙ¤ß¤ò¤È¤Ã¤Æ¹Ô»ö¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢½µËö¤Î¤¿¤Ó¡¢É×¤«¤éÏ¢Íí¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁÝ½ü¤ò¤·¤ËÍè¤Æ¤è¡×¡Ö1½µ´ÖÊ¬¤Î¤´ÈÓ¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¡£É×¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÊì¤Î¤è¤¦¤Ë²È»ö¤ÏºÊ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆÅöÁ³¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¤È¤Æ¤â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ë»¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¼ê¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¡£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¡£½÷À¤ÏÉ×¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë¤¢¤Þ¤ê±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¸¤ã¡¢·ëº§¤·¤¿°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£É×¤«¤é¡ÖÎ¥º§¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
·ëº§À¸³è¤Ï¡¢15Ç¯¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÎ¥º§¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Û¤Ã¤È¤·¤¿¡×ºÊ¤ÎËÜ²»
Î¥º§¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢ÍÜ°éÈñ¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ê¤É¶âÁ¬Åª¤ÊÉÔ°Â¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤ä¤Ã¤È¡¢¼«Ê¬¤ËÌá¤ì¤ë¡£¼«Í³¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡£É×¡¢µÁÍý¤ÎÊì¡¢¤½¤·¤Æ¤¢¤Î²È¤Î¤³¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¡¢»ä¤È¤Ï´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Û¤Ã¤È¤·¤¿¡£
Â©»Ò¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢Éã¿Æ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡¢²ñ¤¤¤¿¤¤¤È¤¤Ë²ñ¤¨¤Ð¤¤¤¤¤è¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÈà¤é¤â¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼ê¤òÎ¥¤ì¤¿¡£
¡ÈÆÈ¤ê¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤ÎËÜ²»
º£¡¢½÷À¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤éÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿Ì¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤Î¸¶²èÅ¸¤äÀ»ÃÏ½ä¤ê¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤à¡£¥í¡¼¥«¥ëÀþ¤â¹¥¤¤Ç¡¢¡ÖÀÄ½Õ18¤¤Ã¤×¡×¤ÇÎ¹¤âÂ³¤±¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢»Å»ö¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº£¤¬¡¢°ìÈÖ¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¹¬¤»¤À¤Ê¡×¤ÈÀ²¤ìÀ²¤ì¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤·¤Æ¡¢¤Õ¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ·ëº§¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤È»×¤¦¡£
·ëº§¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¡¢²¿°ì¤ÄÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ì¾»ú¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤â¡¢É×¤Î²Ç¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡¢Áê¼ê¤Î²È¤È¤Î¤Ä¤¤¢¤¤¤â¡£Î¨Ä¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢ÌÌÅÝ¤Ê¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
·ëº§¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¡Ö¸µÉ×¤â¤½¤Î¿Æ¤â¡¢ºÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²Ç¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡×¡£¤½¤ì¤Ë¿Ô¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¤¤¤Þ»×¤¨¤Ð¡¢µÁÉãÊì¤È¤¦¤Þ¤¯¤ä¤í¤¦¤È»×¤¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤ª¸ß¤¤¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÍý²ò¤·¤Æ¡¢´³¾Ä¤·¤Ê¤¤¡£¤Û¤É¤è¤¤µ÷Î¥´¶¤Ç¤¤¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È°ã¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Áê¼ê¤Î²È¤Ë¡Ö²Ç¡×¤È¤·¤Æ¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤¶¤é¤ê¤È¤·¤¿´¶³Ð¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤Ì¤°¤¨¤Ê¤¤°ãÏÂ´¶¤È¤·¤Æ¡¢»Ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
