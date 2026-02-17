¤Þ¤µ¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¡Ä¸µ¹ñÀÇÄ´ºº´±¤¬¶µ¤¨¤ë¡ÖÀÇÌ³Ä´ºº¤ÇÄ´ºº´±¤¬Ä´¤Ù¤ë¾ì½ê¡¦ÀßÈ÷¡×
ÀÇÌ³Ä´ºº¤ÎºÝ¤Ë¡¢Ä´ºº´±¤Ï°ìÂÎ¤É¤³¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ë¡Îá¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿¡ÖÄ¢Êí½ñÎà¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤½¤ÎÂ¾¤ÎÊª·ï¡×¤È¤·¤Æ¶âÁ¬¤äÍ²Á¾Ú·ô¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼«Âð¤Ê¤É¤ÎÊÝ´É¾ì½ê¤ä¸òÍ§´Ø·¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Þ¤Ç¤â¤¬Ä´ººÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¹ñÀÇÄ£½Ð¿È¤ÎÀÇÍý»Î¡¦×¢ÅÄÎ´¹¬»á¤Ë¤è¤ëÃø½ñ¡Ø¸ÜÌäÀÇÍý»Î¤Î¤¿¤á¤ÎÀÇÌ³Ä´ºº¤ÎÏ¢Íí¤¬Íè¤¿¤éÆÉ¤àËÜ¡Ù¡ÊÃæ±û·ÐºÑ¼Ò¡Ë¤«¤é¡¢ÀÇÌ³Ä´ºº¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤ëÈÏ°Ï¤ÈÅöÆüÄ´¤Ù¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¾ì½ê¡¦ÀßÈ÷¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÇÌ³Ä´ºº¤Ç¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¡Ö²¿¤¬¡×Ä´¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤«
ÀÇÌ³Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢Ç¼ÀÇ¼Ô¤¬¿½¹ð¤·¤¿ÆâÍÆ¤ÏÀµ¤·¤¤¤«¡¢¿½¹ðÏ³¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤·¤Þ¤¹¡£ÀÇÌ³Ä´ºº¡Ê½êÆÀÀÇ¡¢Ë¡¿ÍÀÇËô¤ÏÃÏÊýË¡¿ÍÀÇ¡¢¾ÃÈñÀÇ¡Ë¤ÇÄ´ºº¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹ñÀÇÄÌÂ§Ë¡¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÀÇÄÌÂ§Ë¡Âè74¾ò¤Î2¡ÊÅö³º¿¦°÷¤Î½êÆÀÀÇÅù¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤Ë·¸¤ë¼ÁÌä¸¡ºº¸¢¡Ë
¹ñÀÇÄ£¡¢¹ñÀÇ¶É¼ã¤·¤¯¤ÏÀÇÌ³½ð¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤ÎÅö³º¿¦°÷¤Ï¡ÊÃæÎ¬¡Ë½êÆÀÀÇ¡¢Ë¡¿ÍÀÇ¡¢ÃÏÊýË¡¿ÍÀÇËô¤Ï¾ÃÈñÀÇ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ï¡¢¼¡¤Î³Æ¹æ¤Ë·Ç¤²¤ëÄ´ºº¤Î¶èÊ¬¤Ë±þ¤¸¡¢Åö³º³Æ¹æ¤ËÄê¤á¤ë¼Ô¤Ë¼ÁÌä¤·¡¢¤½¤Î¼Ô¤Î»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ¢Êí½ñÎà¤½¤ÎÂ¾¤ÎÊª·ï¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤ò¸¡ºº¤·¡¢Ëô¤ÏÅö³ºÊª·ï¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤ÎÄó¼¨¼ã¤·¤¯¤ÏÄó½Ð¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ¢Êí½ñÎà¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤½¤ÎÂ¾¤ÎÊª·ï¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ë¡Îá¤Îµ¬Äê¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ñÀÇÄ£¤Î¹ñÀÇ¤ÎÄ´ºº¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Îá²ò¼áÄÌÃ£¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÀÇÄÌÂ§Ë¡Âè7¾Ï¤Î2¡Ê¹ñÀÇ¤ÎÄ´ºº¡ËÅù´Ø·¸ÄÌÃ£¤ÎÀ©Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÊË¡Îá²ò¼áÄÌÃ£¡Ë
Âè1¾Ï¡¡Ë¡Âè74¾ò¤Î2¡ÁË¡Âè74¾ò¤Î6´Ø·¸¡Ê¼ÁÌä¸¡ºº¸¢¡Ë
¡Ê¼ÁÌä¸¡ººÅù¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡ÖÄ¢Êí½ñÎà¤½¤ÎÂ¾¤ÎÊª·ï¡×¤ÎÈÏ°Ï¡Ë
1¡Ý5¡¡Ë¡Âè74¾ò¤Î2¤«¤éË¡Âè74¾ò¤Î6¤Þ¤Ç¤Î³Æ¾ò¤Ëµ¬Äê¤¹¤ë¡ÖÄ¢Êí½ñÎà¤½¤ÎÂ¾¤ÎÊª·ï¡×¤Ë¤Ï¡¢¹ñÀÇ¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Îá¤Îµ¬Äê¤Ë¤è¤êÈ÷ÉÕ¤±¡¢µÄ¢Ëô¤ÏÊÝÂ¸¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄ¢Êí½ñÎà¤Î¤Û¤«¡¢³Æ¾ò¤Ëµ¬Äê¤¹¤ë¹ñÀÇ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ººËô¤ÏË¡Âè74¾ò¤Î3¤Ëµ¬Äê¤¹¤ëÄ§¼ý¤ÎÌÜÅª¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ëÄ¢Êí½ñÎà¤½¤ÎÂ¾¤ÎÊª·ï¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ËÎ±°Õ¤¹¤ë¡£
¡ÊÃí¡Ë¡ÖÄ¢Êí½ñÎà¤½¤ÎÂ¾¤ÎÊª·ï¡×¤Ë¤Ï¡¢¹ñ³°¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊÝÂ¸¤¹¤ë¤â¤Î¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ËÎ±°Õ¤¹¤ë¡£
¡Ê½ÐÅµ¡Ë¹ñÀÇÄ£¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Êhttps://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/zeimuchosa/120912/index.htm¡Ë
¤³¤³¤Ç¤¤¤¦¡ÖÄ´ºº¤ÎÌÜÅª¡×¤È¤Ï¡¢¡Äó½Ð¤µ¤ì¤¿Ç¼ÀÇ¿½¹ð½ñ¤ÎµºÜÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¢Ç¼ÀÇ¿½¹ð½ñ¤ÎÄó½Ð¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤ª¤±¤ëÇ¼ÀÇµÁÌ³¤ÎÍÌµ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Äó½Ð¤µ¤ì¤¿Ç¼ÀÇ¿½¹ð½ñ¤ÎµºÜÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¢Ç¼ÀÇ¿½¹ð½ñ¤ÎÄó½Ð¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤ª¤±¤ëÇ¼ÀÇµÁÌ³¤ÎÍÌµ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤È¤¤¤¦Ä´ºº¤ÎÌÜÅª¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ëÄ¢Êí½ñÎà¤È¤ÏÊÌ¤Î¤½¤ÎÂ¾¤ÎÊª·ï¤È¤Ï¡¢Àµ¤·¤¤½êÆÀ¶â³Û¡¦²ÝÀÇÉ¸½à¡¢Ç¼ÀÇ³Û¤ò·×»»¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÄ´ººÃ´Åö¼Ô¤¬É¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿Êª·ï¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î²ò¼á¤¬À®¤êÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¡ÖÄ´ººÃ´Åö¼Ô¤¬É¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤â¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¡ÖÄ´ºº¤Ï¤½¤Î¸ø±×ÅªÉ¬Í×À¤ÈÇ¼ÀÇ¼Ô¤Î»äÅªÍø±×¤È¤Î¹ÕÎÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼Ò²ñÄÌÇ°¾åÁêÅö¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ëÈÏ°ÏÆâ¤Ç¡¢Ç¼ÀÇ¼Ô¤ÎÍý²ò¤È¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×¤³¤È¤¬ÂçÁ°Äó¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Ä´ººÃ´Åö¼Ô¤¬É¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¼Ò²ñÄÌÇ°¾åÁêÅö¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ëÈÏ°ÏÆâ¡×¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÄó¼¨¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä´ººÂÐ¾Ý¤ÎÈÏ°Ï¤Ï¡Ö·ÐºÑ¼è°ú¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡×¤È¤Ï
¤Ê¤ª¡¢¹ñÀÇÅö¶É¤Ï¡Ö¤½¤ÎÂ¾¤ÎÊª·ï¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉôÆâ¤ÎÄÌÃ£¤Ç¿¦°÷¤ËÂÐ¤·¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀÇÌ³Ä´ºº¼êÂ³Åù¤Ë´Ø¤¹¤ëFAQ¡Ê¿¦°÷ÍÑ¡Ë¡Ú¶¦ÄÌ¡Û¡¡¡ÊÊ¿À®24Ç¯11·î¡¡¹ñÀÇÄ£²ÝÀÇÁí³ç²Ý¡Ë¡×
Ìä1¡Ý26¡¡Ä´ºº¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡ÖÄ¢Êí½ñÎà¤½¤ÎÂ¾¤ÎÊª·ï¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¤½¤ÎÂ¾¤ÎÊª·ï¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò»Ø¤¹¤Î¤«¡£
¡ÊÅú¡Ë¡Ö¤½¤ÎÂ¾¤ÎÊª·ï¡×¤È¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢¶âÁ¬¡¢Í²Á¾Ú·ô¡¢Ãª²·¾¦ÉÊ¡¢ÉÔÆ°»º¡Ê·úÊª¡¦ÅÚÃÏ¡ËÅù¤Î³Æ¼ï»ñ»º¤ä¡¢Ä¢Êí½ñÎà¤Î¡ÊºîÀ®¤Î¡Ë´ðÁÃ¤È¤Ê¤ë¸¶»ÏµÏ¿¤Ê¤É¤ÎÅö³ºÄ´ººËô¤ÏÄ§¼ý¤ÎÌÜÅª¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÊª·ï¤¬³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡Ê¼êÂ³ÄÌÃ£1¡Ý5¡Ë¡£
°Ê¾å¤Î¤È¤ª¤ê¡¢ÀÇÌ³Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢Ç¼ÀÇ¼Ô¤Î½êÆÀ¶â³Û¤ä²ÝÀÇÉ¸½à¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¶âÁ¬¤ò´Þ¤à·ÐºÑ¼è°ú¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬Ä´ºº¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ËÄ´¤Ù¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ä¢Êí½ñÎà¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¶âÁ¬¡¢Í²Á¾Ú·ô¡¢Ãª²·¾¦ÉÊ¡¢ÉÔÆ°»º¡Ê·úÊª¡¦ÅÚÃÏ¡Ë¤äÀßÈ÷Åù¤Î³Æ¼ï»ñ»º¤äÄ¢Êí½ñÎà¤ÎºîÀ®¤Î´ðÁÃ¤È¤Ê¤ë¼è°ú¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¶»ÏµÏ¿¤Ê¤É¤Î¡Ö¤½¤ÎÂ¾¤ÎÊª·ï¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ÀÇÌ³Ä´ºº¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²¿¤ò¡¢¤É¤³¤ò¡¢Ã¯¤òÄ´ºº¡Ê¼ÁÌä¸¡ºº¡Ë¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ä´ººÃ´Åö¼Ô¤Î¹çÍýÅªÈ½ÃÇ¤Ë¤æ¤À¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼ÁÌä¸¡ºº¤ÎÈÏ°Ï¡¢ÄøÅÙ¡¢»þ´ü¡¢¾ì½êÅù¼ÂÄêË¡¾åÆÃÃÊ¤ÎÄê¤á¤Î¤Ê¤¤¼Â»Ü¤ÎºÙÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢±¦¤Ë¤¤¤¦¼ÁÌä¸¡ºº¤ÎÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä¡¢¤³¤ì¤ÈÁê¼êÊý¤Î»äÅªÍø±×¤È¤Î¹ÕÎÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼Ò²ñÄÌÇ°¾åÁêÅö¤Ê¸ÂÅÙ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤«¤®¤ê¡¢¸¢¸Â¤¢¤ëÀÇÌ³¿¦°÷¤Î¹çÍýÅª¤ÊÁªÂò¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È²ò¤¹¤Ù¤¯¡×
ºÇ¹âºÛ¡¡¾¼ÏÂ48Ç¯7·î10ÆüÂè»°¾®Ë¡Äî·èÄê¡Ê·º½¸27´¬7¹æ1205ÊÇ¡Ë
¤³¤Î¤¿¤á¡¢ÀÇÌ³Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÇ¼ÀÇ¼Ô¤Î¶âÁ¬¤ò´Þ¤à·ÐºÑ¼è°ú¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤â¤Î¤¬Ä´ºº¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·ÐºÑ¼è°ú¤ÎÎ®¤ì¡§¥«¥Í¡¢¥â¥Î¡¢¥Ò¥È
Ä´ºº¤Ë¤è¤êÇÄ°®¤·¤¿Â»±×¤È»ñ»ºÉéºÄ¤Î¾õ¶·¤È¿½¹ð¤µ¤ì¤¿Â»±×¡¢Âß¼Ú¤ò¸¡Æ¤¡£¿½¹ð¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¥«¥Í¡¢¥â¥Î¡¢¥Ò¥È¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤½¤Î´Ø·¸¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡£
¢ª»ñ»º¤ÎÈñ¾Ã¡¦°ÛÆ°¾õ¶·¡¢·ÐºÑ¼è°ú¤Î¼ÂÂÖ¤ò²òÌÀ¡Ê¼è°ú¤Ë»ê¤ë·Ð°Þ¤ò¼¨¤¹»ñÎÁ¡¢¼ÂºÝ¤Î¼è°ú¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñÎÁ¡Ë¡¢²ÈÂ²´Ø·¸¡¢¸òÍ§´Ø·¸¡¢ÓÏ¹¥¡¢°û¤à¡¦ÂÇ¤Ä¡¦Çã¤¦¡¢Åê»ñ¤Ê¤É
¶ÈÌ³¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¾ì½ê¡¦ÀßÈ÷¡¦¿ÍÅªºâ»º
Å¹ÊÞ¡¢»ö¶È½ê¡¢¹©¾ì¡¢ÁÒ¸Ë¤Ê¤É¤Î¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾ì¤Î¾õ¶·¡Ê¸½¶·¤ò³ÎÇ§¡Ë¡£ÀÁ¤±Éé¤Ã¤¿»Å»ö¤Î¸½¾ì¤ò¸«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ª¤ª¶â¤Î´ÉÍý¾õ¶·¡¢ÀÁµá½ñ¡¦ÎÎ¼ý½ñ¤Ê¤É¤ÎºîÀ®¡¢¶ÈÌ³¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥á¥â¤Î´ÉÍý¡¦ÊÝ´É¾õ¶·¡¢½¾¶È°÷¤Î¶ÐÌ³¾õ¶·¡¢ÊÝÍ»ñ»º¡Ê»ÜÀß¡¢ÀßÈ÷¡Ë¤ÎÍÌµ¡¢°ÛÆ°¡¦²ÔÆ¯¾õ¶·¤Ê¤É
¸µ¹ñÀÇÄ´ºº´±¤¬¹Í¤¨¤ë¡¢Ä´ººÃ´Åö¼Ô¤¬Ä´¤Ù¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë½ñÎà¤ä¾ì½ê¡ÊÀßÈ÷¡Ë
½ñÎà
³ÎÄê¿½¹ð´Ø·¸¡¢·è»»´Ø·¸¡¢Ä¢Êí¡ÊÁí´ªÄê¸µÄ¢Åù¡Ë¡¢ÅÁÉ¼¡¦ÀÁµá½ñ¡¦ÎÎ¼ý½ñÅù¡¡¿½¹ðÇ¯Ê¬¤Î¤â¤Î¡¢¸½ºß»ÈÍÑÃæ¤Î¤â¤Î¡¢Ãª²·¤·ÂæÄ¢Åù¡¢·ÀÌó½ñ¡¦¾ÚÉ¼Îà¡¢µëÍ¿ÂæÄ¢¡¦¸»ÀôÄ§¼ýÊí¡¢¿¦°÷ºÎÍÑ´Ø·¸½ñÎà¡¦¶ÐÂÕ´ÉÍýÉ½¡¢ÉÞÍÜ¿ÆÂ²ÆÏ¡¦ÄÌ¶ÐÆÏ¤Ê¤É¡¢Äê´¾¡¦³Æ¼ïµÄ»öÏ¿¡¢ÀÇÌ³´Ø·¸³Æ¼ïÆÏ½Ð½ñ¤Ê¤É
¾ì½ê¡ÊÀßÈ÷¤Ê¤É¡Ë
¶ÈÌ³ÍÑ»ñ»º¡ÊÅ¹ÊÞ¡¢»öÌ³½ê¡¢¹©¾ì¡¢´ù¡¦¥í¥Ã¥«¡¼¡¢PC¡¢½ñÎàÃª¡¢ÁÒ¸Ë¡¢¶â¸Ë¡¢¼ÖÎ¾¡¢µ¡³£¤Ê¤É¶ÈÌ³¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÀßÈ÷¡¦È÷ÉÊ¡¢¼ÒÍÑ·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ê¤É¡Ë¡¢Ç¼ÀÇ¼Ô¤Î¼«Âð¡¢Ä´ºº¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë½ñÎà¡¦»ñ»º¤Ê¤É¤ÎÊÝ´É¾ì½ê¤Ê¤É
³Æ½ñÎà¤Î¸µ¤È¤Ê¤ë¥Ç¡¼¥¿¡¢³Æ¼è°ú¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿
É®¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÀÇÌ³Ä´ºº¤ÇÄ´ººÃ´Åö¼Ô¤¬Ä´¤Ù¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë½ñÎà¤ä¾ì½ê¡ÊÀßÈ÷¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê¾å¤Î¤È¤ª¤ê¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
×¢ÅÄ Î´¹¬
×¢ÅÄÎ´¹¬ÀÇÍý»Î»öÌ³½ê¡¿¤Û¤ï¤¤¤ÈÀÇÍý»Î¥°¥ë¡¼¥×
½êÄ¹¡¿ÂåÉ½