»°½Å¸©¤¬³°¹ñ¿Í¤Î¿¦°÷ºÎÍÑ¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤Ê¤É¤¬16Æü¡¢»°½Å¸©¤ËÂÐ¤·¹ñÀÒÍ×·ï¤Î¸¡Æ¤¤ÎÅ±²ó¤òµá¤á¤ë°Õ¸«½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»°½Å¸©¤Ç¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í¤Î¿¦°÷ºÎÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸©Ì±¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤ä¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤Î¶¯ÅÙ¤Ê¤ÉÈëÆ¿À¤Î¹â¤¤¾ðÊó¤¬¹ñ³°¤ËÎ®½Ð¤¹¤ë·üÇ°¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Å±ÇÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¹ñÀÒÍ×·ï¡×¤òÉü³è¤µ¤»¤ëÊý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸©Ì±1Ëü¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ÎÄùÀÚ¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¹ñÀÒÍ×·ïÉü³è¤Î¸¡Æ¤¤ÎÅ±²ó¤òµá¤á¤ë»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤Ê¤É¤¬»°½Å¸©¤Î°ì¸«ÃÎ»ö¤¢¤Æ¤Ë¶¦Æ±°Õ¸«½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°Õ¸«½ñ¤Ç¤Ï¡¢³°¹ñÀÒ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ø¤Î¿Í¸¢¿¯³²¤äÇÓ³°¼çµÁ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤·¤Æ¹ñÀÒÍ×·ïÉü³è¤ÎÅ±²ó¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»°½Å¸©¤Ï¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤òº£Ç¯5·î°Ê¹ß¤ËÈ¯É½¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£