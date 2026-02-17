＜子育て世代の違い＞もし今、同窓会が開催されたら、出席する？欠席する？実際に案内が来たら迷う！？
不意に届いた手紙。見てみるとそれは“同窓会”の案内でした。懐かしいと当時に思いを馳せる人もいれば、さまざまな理由から参加をためらう人もいるでしょう。だからこそあえて聞いてみたい。
『みなさんは、同窓会があったら出席する？ それとも欠席する？』
投稿者さんは一番下のお子さんがまだ1歳で手がかかるため、同窓会のお誘いがきても欠席するのだそう。なぜこのような質問をしたのかについては書かれていませんでしたが、欠席へのうしろめたさがあるのでしょうか。さてこの質問に、ママたちはどのような反応を見せるのでしょう。
まずはアンケートの結果を見てみましょう。
出席する：26%
欠席する：74%
予想以上の差で、「欠席する」のほうが多い結果となりました。過去の事情はさておき、お仕事や家事や子育て、家族の介護に追われていると、実質出席する時間を確保できない可能性もありますよね。
同窓会「欠席する」ママたち
『もう何年も経っていて、顔も名前も思い出せないから、いまさらかな。同窓会のお誘いが届いて出席するのってせいぜい卒業後数年だけではないかな』
『振り返って「あのときは〜」なんて記憶に残っているような思い出もないし、誰が何をしているのかも興味がないから行かないかな』
当時のことを思い出せるかどうかには個人差がありそうです。そのようななか、思い出せないという人がいてもおかしくはありませんよね。もしあまり思い入れがなかったり、特別に会いたい人がいなかったりするのであれば、ムリに時間を割いてまで参加する必要もなさそうです。同窓会に出席するとなれば、準備にお金も時間もかかります。会場へ行って帰るのだって一苦労。そう考えると、状況的に「欠席」を選んでもおかしくありませんよね。
行く理由がない
『会いたい人がいないから。仲のいい人とはたまに連絡を取っているから問題ないし』
『会いたい人とは個人的に会っているから、別に同窓会に出席して、会わなくてもいい人とまで会う気はない』
同窓会へ行く理由のひとつとして、「仲がよかった友人と思い出話に花を咲かせる」なんてこともあるでしょう。しかし、仲のいい人とは交流を持ち続けているのであれば、あえて同窓会へ参加しなくてもいいという声も一理あります。ママの声にあるように、当時一緒だった人たち、みんながみんないい人ばかりではないでしょう。そうなれば、ムリに出席しなくていいのに、参加してイヤな思いをするなんてことは避けたいですよね。
地元を離れたから参加しにくい
『地元が遠いから、わざわざ帰るのはムリだなぁ』
『同窓会の案内がきても、飛行機の距離になっちゃうから、子どものことや家のこと、もろもろの手配をしてまで行く気力はないや』
地元を離れていることから、同窓会の案内がきても欠席したいと考える声も寄せられています。電車1本でせいぜい片道1時間以内程度なら考えるかもしれませんが、新幹線や飛行機での移動がマストな場合、予算や段取りを考えるとマイナスのほうが上回ってしまいそうです。そのような苦労を超えてまで会いたい人がいればまた別でしょうけれど。
同窓会「出席する」ママたち
『予定が合えば出席するかな。久しぶりに人と会うのは楽しいし』
大人になるとどうしても一定のコミュニティのなかに属するケースが多くなりますよね。そうなると、新鮮さは失われていくことも。そのようななかで久しぶりの人たちに会えるイベントがあれば、心も躍るのではないでしょうか。会いたいのになかなか会えない人も、同窓会でなら再会できるかもしれませんしね。
子どもの年齢は重要
『子どもが中学生と大学生だから、身軽に参加できるよ！』
ぜひとも出席したい、できれば出席したいと思うママのなかには、子どもの年齢が原因で出席を見送るケースもありそうです。逆にママがいなくてもある程度どうにでもなる状況や年齢であれば、気兼ねなく出席できそうですよね。
前のめりで参加希望
『絶対出席する！ むしろ幹事をやるタイプだから』
『子どもが小さくても、たまの同窓会ぐらいはいいでしょ。息抜きにもなるし、楽しいから参加』
当時の学生生活が楽しかったかどうかが鍵になりそうではありますが、前のめりで“出席する”と答えてくれるママもいました。毎日忙しいと、たまには息抜きがしたいですよね。また、過去の仲間がどのような変化を遂げているのかも気になるところ。くだらない話ばかりだったとしても、いつもとは違う環境に身を置いておしゃべりに花を咲かせれば、ストレス発散にもなりそうです。
子育て世代は出席しにくいもの？状況や環境で選択は変わる
今、同窓会が開催されたら出席するか、欠席するか。今回のママたちの答えは、欠席のほうが多くなりました。現在のご自身の状況や環境によって、結果は異なるのかもしれません。また時期を変えて聞いてみたいですね。
皆さんは、今同窓会のお知らせが届いたら、出席しますか？ それとも欠席しますか？ よかったら教えてくださいね。