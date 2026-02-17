ÎëÌÚ°¦¤¬¤ªÆÀ°Õ¤ÎÎÁÍý¤ÎÏÓÁ°¤òÈäÏª¡¡¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÄÇÂû¤ÎÆùµÍ¤á¤Ë¡Ö¤ªÊ¢¶õ¤¤¤Æ¤¤¿¡Á¡×¡ÖËÍ¤âºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×
ÎëÌÚ°¦¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òº£²ó¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¹¹¿·¡£¡Öº£Ç¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿ °¦¥×¥í¤ÎÎÁÍýÆ°²è¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤¹¤È¡¢ÎëÌÚ¤¬ÆÀ°Õ¤ÎÎÁÍý¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤Þ¤Ç¤òÆ°²è¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¼êºÝ¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤ÄÎëÌÚ°¦¤ÎÎÁÍý
¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëÍó¤Ç¤â¼ñÌ£¤ÏÎÁÍý¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÎëÌÚ¡£º£²ó¤Î¡ÖAi¡Çs kitchen¡×¤Ç¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡Ö¥¥å¡¼¥Ô¡¼3Ê¬¥¯¥Ã¥¥ó¥°¡×¤Î·Ú²÷¤Ê²»³Ú¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢ÄÇÂû¤ÎÆùµÍ¤á¤Å¤¯¤ê¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ë¼êºÝ¤è¤¯¥¨¥Î¥¤ÈÄÇÂû¤Î¼´¤ò¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¡£·Ü¤Î¤Ò¤Æù¤È¹ç¤ï¤»¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ä·Ü¥¬¥é¤Ê¤É¤òÌÜÊ¬ÎÌ¤ÇÅêÆþ¤¹¤ë¤È¤è¤¯º®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£¤½¤ì¤òÄÇÂû¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈµÍ¤á¤ë¤È¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¾Æ¤»Ï¤á¤¿¡£ÊÒÌÌ¤Ë¾Æ¤¿§¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤éÎ¢ÊÖ¤·¡¢¿å¤òÆþ¤ì¡¢³¸¤ò¤·¤ÆÃæ²Ð¤ÇÌó5Ê¬¡£Î¾ÌÌ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾Æ¤¤¤¿¤é¡¢ºÇ¸å¤Ë¾È¤ê¾Æ¤É÷¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤ç¤¦Ìý¤ä¤ß¤ê¤ó¤Ç¼ÑµÍ¤á¤Æ´°À®¤À¡£½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿ÎÁÍý¤Ï»®¤Ë¤ÏÀ¹¤êÉÕ¤±¤º¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Î¤Þ¤Þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ø¡£ÎëÌÚ¤Ï°ì¸ý¿©¤Ù¤ë¤È¥°¥¤¥Ã¤È¥µ¥à¥º¥¢¥Ã¥×¡¢¤½¤·¤ÆËþÂµ¤¤ËÈù¾Ð¤ó¤À¡£Æ°²è¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÎÁÍýÆ°²èÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡¼¡×¡Ö¤ªÎÁÍý¾å¼ê¡×¡Ö¤ªÊ¢¶õ¤¤¤Æ¤¤¿¡Á¡×¡ÖËÍ¤âÄÇÂûÆùµÍ¤áºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ºòÇ¯¤ÎÎëÌÚ¤Ï8·î¤Î¡Ö¥Ë¥È¥ê¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¤ÇÄÌ»»21¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£30ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤«¤é¤Ï½é¤ÎÍ¥¾¡¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆºÇ½ªÀï¡ÖJLPGA¥Ä¥¢¡¼¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥ê¥³¡¼¥«¥Ã¥×¡×¤Ç¤Ï´ä°æÀéÎç¤È¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤òÀ©¤·¤ÆÇ¯´Ö2¾¡ÌÜ¡£º£Ç¯¤âÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë±Êµ×¥·¡¼¥É¸¢³ÍÆÀ¡Ê¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»30¾¡¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¾¡¤ÁÀ±¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
