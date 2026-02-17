松村北斗、CMで研究員演じるも自分で書いた数式に疑問「なんのこっちゃわからない」
6人組グループ・SixTONESの松村北斗が17日、都内で行われたダメージヘアケアブランド「anummy（アニュミー）」発表会に登壇した。このほどデビューした同ブランドのアンバサダーに就任した。
【写真】爽やか…！くるくるのヘアスタイルで登場した松村北斗
昨年の夏に撮影したCMについて「（自分の）かなり髪の長さが違うんですけど去年の夏。学生さんの時間軸でいうと夏休みの頃、高校でお邪魔して撮影させていただいたもの。スタッフさんが大変そうでした。外から送風機で送ったり透明なテグスでカーテンをなびかせたり…かなり汗だくでみなさんが頑張って作ったCMだったので、これだけさわやかに風が抜けるようになっていて感動しました」と仕上がりを絶賛。「見たことのないでっかい扇風機で送ってるんです！」と興奮気味にVTRをみながら紹介した。
研究員を演じている松村だが、ホワイトボードには数式が。「あれはなんのこっちゃわからないです。あれは実際の数式なんですかね？じっくりみても楽しいCMです」とコメントし、実際の数式だと聞かされると「学者からなんかで入れたんですか？そうか、でもこういうところ、よい大学出てる人いますもんね」と納得。司会者から「ホクト研究員が書いたということで」と確認されると「そうでございます」と得意げだった。
また、CMのように風になびくきれいな髪の女性に見とれる経験は「ありますよね」とうなずき「ある意味 美術品と近い。ものとして…ものとしてといって失礼な意味だったら大変申し訳ない。実際の見た目のきれいさというか、きちんとケアされている工程を勝手に想像して感動しているのかわからないですか、やっぱりきれいだなと見ることは多いです」と独自の着眼点を明かしていた。
松村が出演する新CM「きっと、たぶん」を17日より「anummy」公式サイトならびに公式SNSで公開する。
