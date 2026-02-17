ニューヨーク、ロンドン、ソウルの中心街に、謎の質問が浮かんだ。「WHAT IS YOUR LOVE SONG？（あなたのラブソングは何ですか？）」の文字が、ニューヨーク・マンハッタンのタイムズスクエアの大型ビジョンやブルックリンで掲示された。また、ロンドン最大規模駅のウォータールー駅とブリッジ駅では、LEDでこの文字が流れた。

韓国の地上波テレビ局MBCは15日「世界の主要都市に登場したこのキャンペーンは、これまで主催者が公表されていなかったため、関心が高まっていた。SNSではさまざまな推測が続き、質問の意味についてさまざまな解釈が飛び交った」と報じた。

ベールに包まれていたキャンペーンの主役は、BTSだった。先月14日、ソウル市内で、バレンタインデーを記念して、バラで埋め尽くされたアートウォールが設置された。市民が壁に飾られた花をすべて持ち帰ると、バラの背後に隠れていた「WHAT IS YOUR LOVE SONG？」の文字と、BTSのロゴが姿を現し、判明した。これまで世界中を彩ってきたこの質問は、BTSの新作「ARIRANG（アリラン）」に関するイベントだった。

今回のプロモーションは、5枚目アルバムのメッセージを伝えるために企画されたグローバルキャンペーン。MBCは「新作はチームのアイデンティティーと深い愛といった普遍的な感情を扱っている。BTSは、深い愛情から着想を得た『WHAT IS YOUR LOVE SONG？』という問いを世界中に投げかけた。それぞれが抱える『ラブソング』を思い起こしながら、アルバムの情緒を自然に感じ取れるようにした」と分析した。

所属事務所のビッグヒット・ミュージックは「ラブソングは、単なるラブソングを超えて、多くの人が自分の思い出を呼び起こし、慰めと力を得る歌です」と明かし「WHAT IS YOUR LOVE SONG？ という問いが、各自の心にある歌を思い起こすきっかけになることを願った」とキャンペーンの意義を説明した。

今回のキャンペーンは、22日まで新しい形で展開される。ソウル、ニューヨーク、ロンドンの各所に掲示されたポスターのQRコードをスキャンすると、キャンペーンサイトに自分の「ラブソング」を残すことができる。