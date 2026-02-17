ミラノ・コルティナオリンピックは１６日（日本時間１７日）、フィギュアスケートペアのフリーが行われ、ショートプログラムで５位と出遅れた三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が世界歴代最高の１５８・１３点をたたき出し、逆転の金メダルを決めた。

メダル獲得後のインタビューで２人は次のように喜びを語った。（デジタル編集部）

質問：金メダリストになった感想は

三浦：そうですね、本当にまだ実感が湧いていなくて、とにかく昨日のミスから、ここまで立て直すことができて、本当に私たちの今までやってきた強さっていうのを出すことができた。そこが本当に一番うれしいです。

質問：世界最高得点で大逆転。昨日からきょうまでどんな１日を過ごしたか。

三浦：（木原を見上げて）どうぞ。

木原：ずっと泣いていたんですけど…。

三浦：もう龍一くんがずっと泣いてるんですよ。いつも引っ張ってくれる龍一くんが。今回は私がお姉さんでした。

木原：やっぱり４年前とは立場がすごい逆で、僕が引っ張るって立場だったんですけど、本当に今回はずっと助けてもらって。昨日終わった時点で全部終わっちゃったなと思っていたんですけど、りくが力強く引っ張ってくれたので、何とか戻ることもできましたし、あきらめないことが本当に良かったかなと思います。

「巡り会えたのは奇跡」

質問：２０１９年夏に名古屋で（ペアを組むと）感じた確信が、金メダルに変わった。

三浦：本当にたくさんの方々に言っていただけるのが、なんだろな、本当に龍一くん、龍一くんに巡りあえたのは奇跡なんだよ、と言っていただけて。本当に全てのモーメント、全ての人々に感謝しています。

木原：もう感謝しかないです。（スケートを）辞めようとしていたときに声を掛けていただけたので。この出会いがなければ、またこうして２大会もオリンピックに出ることもできなかったので。もう感謝しかないです。

質問：木原選手が４大会連続で五輪に出て、日本のペアを守り、つなげて、立ち向かってきた。

木原：やっぱり先輩方がつないでくれたものが、僕にも回ってきて、４大会つなぐことができたので。本当に今までの日本のペアの先輩方に心から感謝したい。