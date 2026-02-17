将棋の藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）が、永瀬拓矢九段（33）と激突する「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」第4局の対局地である和歌山市に2月16日、乗り込んだ。決戦を前に、ファンの視線を釘付けにしたのは盤上の攻防……ではなく、藤井王将の“あまりにも無邪気な満面の笑み”だった。

【映像】楽しそうだね…車内で藤井王将のニッコニコ顔

王者の心を射止めたのは、南海電鉄加太（かだ）線を走る観光列車「めでたいでんしゃ」だ。加太の名産・鯛をモチーフにしたこの列車は、ピンクの「さち」、水色の「かい」、赤の「なな」、黒の「かしら」の4種類が“家族”として走る人気車両。車内には魚の形のつり革や、床に泳ぐ魚の模様など、遊び心が満載だ。

生粋の鉄道好きとして知られる藤井王将は、この愛らしい車両と対面するなり、勝負師の顔から一変して一人の「鉄道少年」に。「南海電鉄はもちろん知っています。なかなか乗る機会がなくて……」と控えめに語りつつも、その表情は崩れっぱなし。まさに極上の“鉄分補給”となったようだ。

このニッコニコの様子が報じられると、ファンは大盛り上がり。「めっちゃうれしそうやん」「聡太、よかったなあ」「幸せそうにまあｗ」と、最強王者の素顔に癒やされる声が殺到。「うれしそうかわいい」「聡太もこれにはニッコリ」「かわいい電車ね」と、盤上の鬼が見せたギャップにノックアウトされるファンが続出した。

縁起の良い「めでたい」列車でエネルギーをフル充填。和歌山の地で、勝利への“出発進行”といきたいところだ。

（ABEMA／将棋チャンネルより）