IVE（アイヴ）のWONYOUNG（ウォニョン、21）の夢は「アナウンサーになること」だった。IVEメンバー6人が15日、韓国のテレビ局JTBCのニュース番組「ニュースルーム」に出演し、2枚目アルバム「REVIVE＋」をPRした。

WONYOUNGは、ニューススタジオを見て「幼い時はアナウンサーになりたかった。1度も来たことのない場所なので、こうしてこの場に立てることが新鮮で胸が高鳴ります」と話した。

番組では、タイトル曲「BLACKHOLE」の歌の一部を公開した。またワールドツアーの計画、チームの成長について率直に語った。REI（レイ）は「毎年一生懸命活動し、良い賞を受けるたびに大きなモチベーションになった。久しぶりに正規アルバムで戻ってきた分、今回の活動でも良い姿を見せて、意味のある成果を上げたい」と話した。

YUJIN（ユジン）は、IVEの色と魅力について聞かれ「チーム名『IVE』は『I HAVE』という意味で、私たちが持っているすべてを見せるという意味です。1つの色で定義されるよりも、さまざまな魅力を見せられる点が強みだと思います。もう正規2枚目だから、まだ20％しか見せていないと思います」と、今後への期待を口にした。

今年は2度目のワールドツアーを予定している。LEESEO（イソ）は「さまざまな国のファンのみなさんに会えることに胸が高鳴り、さまざまなステージをお見せできるよう準備しています」と語った。