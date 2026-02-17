「今日好き」代田萌花（もか）「前髪すこーし重くした」新ヘア披露に絶賛の声「ぱっつんも似合う」「ビジュ最強」
【モデルプレス＝2026/02/17】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた代田萌花（だいた・もか）が16日、自身のInstagramストーリーズを更新。新しいヘアスタイルを披露し、反響が寄せられている。
【写真】「今日好き」カップル成立話題のJK「お人形さんみ増した」可愛すぎる前髪イメチェン
代田は「前髪すこーし重くした」とつづり、自撮りを公開。これまでのシースルー前髪から、目の上で揃ったぱっつん前髪にイメージチェンジした姿を見せている。
この投稿にファンからは「可愛すぎる」「ぱっつんも似合う」「ビジュ最強」「おそろいにしたい」「お人形さんみ増した」など、絶賛の声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。もかは、3回目の継続で参加した「テグ編」で森本陸斗（もりもと・りくと）と成立した。（modelpress編集部）
◆代田萌花、新ヘア披露
◆代田萌花の投稿に反響
