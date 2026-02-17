やしろ優、“そっくり”と話題の4歳息子とスキー満喫「笑顔が同じ」「表情が可愛すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/02/17】お笑いタレントのやしろ優が2月16日、自身のInstagramを更新。“やさ丸”の愛称で知られる4歳の息子とスキーを楽しむ様子を公開し、話題となっている。
【写真】「イッテQ」出演38歳芸人「笑顔が同じ」そっくり4歳息子の姿
やしろは「先日みんなでスキーいってきたよ」とつづり、写真を複数枚投稿。スキーウェアやスキー板、ストックなどのスキー用の装備で身を固め、ニッコリと笑う息子を披露した。同投稿では写真のほかに動画も公開されており、やしろによる「やさ丸パイセンの滑りかっけかったっす」（※原文ママ）のコメント通り、ストックなしで上手に滑る息子の姿を見ることができる。
この投稿に「お母さんさんと本当にそっくり」「笑顔が同じ」「表情が可愛すぎる」「楽しそうでほっこり」「癒される」「4歳でこんなに滑れるのすごい」などの声が寄せられている。
やしろは、2016年7月にお笑いコンビ・笑撃戦隊の野村辰ニと結婚。2022年1月、自身のブログにて第1子となる男児の出産を報告した。（modelpress編集部）
