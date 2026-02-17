¥É¥ë±ß°ì»þ153.17±ß¤Þ¤ÇÆð²½¡¢µ®¶âÂ°¤Î²¼¤²¤ËÄÉ¿ï¡¡¿¼¥»¥ó¤¬µ¬À©¶¯²½
Í½ÁÛ²¼²ó¤ëÆüËÜGDP¼õ¤±Æü¶ä¤ÎÁá´üÄÉ²ÃÍø¾å¤²´ÑÂ¬¤¬¸åÂà¡£¤¤Î¤¦¤Î¹â»Ô¼óÁê¤È¿¢ÅÄÆü¶äÁíºÛ¤Î²ñÃÌ¤ÇÀ¯ºö¤Ë´Ø¤¹¤ëÌÀ³Î¤Ê¥·¥°¥Ê¥ë¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÅìµþÄ«¤Ï±ßÇä¤êÍ¥Àª¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥É¥ë±ß¤Ï°ì»þ153.76±ßÉÕ¶á¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ïµ®¶âÂ°¤Î²¼¤²¤ËÄÉ¿ï¤·¤ÆÆð²½¡£°ì»þ153.17±ß¤Þ¤Ç²¼¤²¤¿¡£»þ´Ö³°¤Ç¶â¤È¶ä¤¬°ì»þµÞÍî¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
Ãæ¹ñ¿¼¥»¥óÅö¶É¤ÏÀè½µËö¡¢¶â¤Î¼è°úµ¬À©¶¯²½¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¡Ö¶â¤òÇã¤¨¤Ð¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¡Ö¶â¤ÏµÞÆ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ØÂç¹¹ð¡¢¸í²ò¤ò¾·¤¯É½¸½¤Î»ÈÍÑ¤ò¶Ø»ß¡£ÉÔÀµ¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤ä¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¼è°ú¡¦ÀèÊª¼è°ú¤Ê¤É¤Î°ãË¡¼è°ú¹Ô°Ù¤â¶Ø»ß¤·¤¿¡£
