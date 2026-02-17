通貨オプション ボラティリティー ドル円 １週間９％前後
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.04 5.13 8.23 6.46
1MO 9.22 5.72 8.36 6.87
3MO 9.58 6.31 8.76 7.48
6MO 9.50 6.59 8.78 7.69
9MO 9.53 6.86 8.83 7.91
1YR 9.46 6.97 8.85 8.01
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.60 9.49 7.64
1MO 8.83 9.46 7.93
3MO 9.40 9.65 8.23
6MO 9.47 9.73 8.35
9MO 9.55 9.86 8.49
1YR 9.55 9.88 8.51
東京時間10:31現在 参考値
ドル円短期ボラは９％前後と、落ち着きを取り戻してきた
