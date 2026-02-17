　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　9.04　5.13　8.23　6.46
1MO　9.22　5.72　8.36　6.87
3MO　9.58　6.31　8.76　7.48
6MO　9.50　6.59　8.78　7.69
9MO　9.53　6.86　8.83　7.91
1YR　9.46　6.97　8.85　8.01

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　8.60　9.49　7.64
1MO　8.83　9.46　7.93
3MO　9.40　9.65　8.23
6MO　9.47　9.73　8.35
9MO　9.55　9.86　8.49
1YR　9.55　9.88　8.51
東京時間10:31現在　参考値

ドル円短期ボラは９％前後と、落ち着きを取り戻してきた