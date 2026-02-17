¡ÖÂç¤ÎÎ¤¡×¤òÇË¤Ã¤¿°ïºà¡Ö²ÖÅÄ½¨¸×¡×¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿ÊÏ©¡Ä¥¢¥á¥Õ¥È¤Ç¤â¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¤â¤Ê¤¯¡ÈÂçÁêËÐ¡É¤¬¥Ù¥¹¥È¤ÊÁªÂò¤È¸À¤¨¤ëÍýÍ³¤È¤Ï
Âç³Ø1Ç¯¤Ç³ØÀ¸²£¹Ë
¡¡2020Ç¯¤Ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢²£¹Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢³Ñ³¦Æþ¤ê¤Ï¤»¤º¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¡¦NFL¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿²ÖÅÄ½¨¸×¡Ê24¡Ë¤¬¡Ö³Æ³¦Æþ¤ê¡©¡×¤ÈÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢ÂçÆþ¤êËþ°÷¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÂçÁêËÐ¥Ö¡¼¥à¤ÎÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï³Î¼Â¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÂçÁêËÐ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é²£¹Ë¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡ª¡×²ÖÅÄ¤Ë¤ªËÏÉÕ¤¤òÍ¿¤¨¤¿¸µÂçÊª²£¹Ë
¡¡ÏÂ²Î»³¸©½Ð¿È¤Î²ÖÅÄ¤Ï¾®³Ø¹»2Ç¯À¸¤«¤éÁêËÐ¤ò»Ï¤á¡¢ÏÂ²Î»³¾¦¹â¤ò·Ð¤ÆÆüÂÎÂç1Ç¯¤Î»þ¤Ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢²£¹Ë¤Ë¡£Âç³Ø1Ç¯¤Î²£¹Ë¤Ï¡¢µ×Åè·¼ÂÀ»á¡Ê¸µËëÆâ¡¦µ×Åç³¤¡Ë°ÊÍè¡¢36Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÎÏ»Î¤¬Âç·¿²½¤¹¤ëÃæ¤Ç186¥»¥ó¥Á¡¢135¥¥í¤È¡¢¶ÑÀ°¤Î¼è¤ì¤¿ÂÎ¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Ï³Ñ³¦Æþ¤ê¤À¤í¤¦¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºß³ØÃæ¤Î22Ç¯¤Ë¥¢¥á¥Õ¥È¤ÈÁêËÐ¤Î¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤òÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆ±Ç¯¤Î¡Ø¥ï¡¼¥ë¥É¥²¡¼¥à¥ºÁêËÐ¶¥µ»¡Ù¤Ç¡¢Âç³Ø¤Î1Ç¯ÀèÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ë²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡Ê25¡Ë¤Ë½ÅÎÌµé¤Î·è¾¡¤Ç¾¡Íø¤·¡¢Í¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£NFL¤Ë¿Ê¤à¤è¤ê¡¢ÁêËÐ¤Ç¤Î³èÌö¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤ÎÂçÁêËÐÃ´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡NFL¤È¤¤¤¨¤ÐÌîµå¤ÎMLB¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎNBA¡¢¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤ÎNHL¤ÈÊÂ¤Ö¡¢ËÌÊÆ4Âç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£MLB¤Ç¤ÏÅêÂÇ¤ÎÆóÅáÎ®¤ÇËèÇ¯¡¢°Û¼¡¸µ¤ÎÂç³èÌö¤ò¤ß¤»¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¿ô¡¹¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢NBA¤Ç¤âÅÄ²éÍ¦ÂÀ¡Ê45¡Ë¤¬04Ç¯¤ËÆüËÜ¿Í½é¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¥·¥«¥´¡¦¥Ö¥ë¥º¤Î²ÏÂ¼Í¦µ±¡Ê24¡Ë¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¡¼¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¡Ê28¡Ë¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËNHL¤Ë¤Ï¡¢¸½ºß¤âH.C.ÆÊÌÚÆü¸÷¥¢¥¤¥¹¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ç³èÌöÃæ¤ÎÊ¡Æ£Ë¡Ê43¡Ë¤¬05Ç¯¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¥ó¥°¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¡¢½é¤ÎÆüËÜ¿Í¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇNFLÆþ¤ê¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¹ñÆâ¤Ë¤Ï¡¢¼Ò²ñ¿Í¥×¥í¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°¤ÎX¥ê¡¼¥°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Ç¯Êð¤Ê¤É¤Î¾ò·ïÌÌ¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¤Û¤«¤Î¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ËÈæ¤Ù¤ÆËþÂ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¯¡¢¤½¤â¤½¤âÆüËÜ¤Ç¤Ï¥¢¥á¥Õ¥È¤è¤ê¤â¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£²ÖÅÄ¤ÏÌ¤·Ð¸³¤Ê¤¬¤é¡¢22Ç¯X¥ê¡¼¥°¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¡¢¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ÈÅ¬À¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢23Ç¯1·î¤ËÁ´ÆüËÜÁªÈ´¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±Ç¯¤ËÆüÂÎÂç¤òµÙ³Ø¡£¥«¥Ê¥À¥×¥í¥ê¡¼¥°¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥³¥ó¥Ð¥¤¥ó¡ÊÉ¾²Á¥Æ¥¹¥È¡Ë¤Î¾·ÂÔÁª¼ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ã¤Þ¤ì¤¿ÆùÂÎ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥·¥Ö¥é¥¤¥ó¡ÊDL¡Ë¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÌÜ¤Ë¤È¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡Æ±Ç¯8·î¤«¤éÊÆ¥³¥í¥é¥É½£Î©Âç¤ËÊÔÆþ¤·¡¢NFLÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¶¥µ»¤Î¼ÂÀï·Ð¸³¤Ê¤·¤ÇNCAA¡ÊÁ´ÊÆÂç³ØÂÎ°é¶¨²ñ¡Ë1Éô¤ÎÂç³ØÆþ³Ø¤Ï¡¢¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Æ±¤¸¡È²ÖÅÄ¡É¤Ç¤â¡Ä
¡¡Æ±¤¸²ÖÅÄÀ«¤Ç¤¢¤ë¸µ²£¹Ë¡¦¼ãÇµ²Ö¤Î²ÖÅÄ¸×¾å»á¡Ê55¡Ë¤Ï¡¢°úÂà¸å¤Î00Ç¯¤ËNFLÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÅÏÊÆ¤¹¤ë¤â¤«¤Ê¤ï¤º¡£µ¢¹ñ¸å¤ËX¥ê¡¼¥°Æþ¤ê¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÆ¤ÓNFLÆþ¤êÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¬¡¢2Ç¯¤Û¤É¤ÇÃÇÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¢¥á¥Õ¥È¤Ç¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹Áª¼ê¤ËÉ¬Í×¤ÊÇ½ÎÏ¤Ï½ÓÂ¡¢±Ô¤¤¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¢±ó¤¯¤Ë¥Ñ¥¹¤òÅê¤²¤ë¶¯¸ª¡¢¤½¤Î¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤¹¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ»î¹ç¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤ÈÆñ¤·¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤¤¡£°ìÊý¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÏÀïÎ¬¤Ë½¾¤¤¡¢Á°¤Ë½Ð¤ëÁê¼ê¤ò»ß¤á¤ë¤Î¤¬¥á¥¤¥ó¡£½ÓÉÒÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÂÎ¤äÅö¤¿¤ê¤Î¶¯¤µ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£²ÖÅÄ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¶¯Îõ¤ÊÎ©¤Á²ñ¤¤¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Áê¼ê¤Ë¤Ö¤Á¤«¤Þ¤·¤Æ¹ª¤ß¤ËÂÎ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤Î¤¢¤ëÎÏ»Î¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£²ÖÅÄ¸×¾å»á¤Ï¡¢¶ÚÎÏ¤äÅö¤¿¤ê¤Î¶¯¤µ¤Ï¸µ²£¹Ë¤é¤·¤¯¡¢¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ä©Àï¤·¤¿»þÅÀ¤Ç29ºÐ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢NFLÆþ¤ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë´Ä¶¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊX¥ê¡¼¥°´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡°ìÊý¡¢24ºÐ¤Î²ÖÅÄ¤Ë¤Ï¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¡È±ç·³¡É¤¬¤¤¤ë¡£¼«¿È¤â¤«¤Ä¤ÆNFLÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥³¡¼¥Á¤Î·ª¸¶¿ò»á¡Ê38¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö²ÖÅÄ¤ÏNFLÆþ¤ê¤ò¹Í¤¨¤¿Åö½é¤«¤é·ª¸¶»á¤Ë»Õ»ö¤·¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÌÏÍÍ¤ÏÆ±»á¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ä½ÅÎÌµó¤²¤Ç¸«¤»¤ë¶ÚÎÏ¤Î¶¯¤µ¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¤¬¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤¤Ï½ÖÈ¯·Ï¤Î¼ïÌÜ¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥¸¥ã¥ó¥×¤È¤¤¤¦¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤ÆÈ¢¤ËÈô¤Ó¾è¤ë¼ïÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤ß¤¾¤ª¤Á¤°¤é¤¤¤Î¹â¤µ¤Ë¤¢¤ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÈô¤Ó¾è¤ê¡¢Å·°æ¤á¤¬¤±¤Æ¥á¥Ç¥£¥·¥ó¥Ü¡¼¥ë¤òÊü¤êÅê¤²¤ë¼ïÌÜ¤Ç¤Ï¡¢·ª¸¶»á¤â¶Ã¤¯¤Û¤É¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁêËÐ»þÂå¤Î»Í¸ÔÆ§¤ß¤ÇÃÃ¤¨¤¿¸Ô´ØÀá¤Î½À¤é¤«¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤âÍø¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤·¤«¤·²ÖÅÄ¤Ï¡¢24Ç¯¤Ë±¦¸ª¤òÃ¦±±¡£¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤âÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¯NFL¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ë¤«¤«¤ë²ÄÇ½À¤¬¸Â¤ê¤Ê¤¯¥¼¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇºòÇ¯¤«¤é¡¢³ØÀ¸¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Ê¤¬¤éIPP¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦¥Ñ¥¹¥¦¥§¥¤¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëNFL¤Î³°¹ñ¿ÍÁª¼êÈ¯·¡¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·ü¤±¤¿¤¬¡¢»²²Ã»ñ³Ê¤ÏÆÀ¤é¤ì¤º¡¢NFLÆþ¤ê¤Ï¶Ë¤á¤Æ¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¾õ¶·²¼¡¢°ìÉô¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Ç¡¢²ÖÅÄ¤¬º£½©¤Þ¤Ç¤ÎÂçÁêËÐÆþ¤ê¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÎÏ»Î¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤Þ¤º¡¢¤É¤³¤«¤ÎÉô²°¤ËÆþÌç¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤ÆËÜ¾ì½êÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·Äï»Ò¸¡ºº¤ò¼õ¸¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¼õ¸³»ñ³Ê¤Ï¡¢µÁÌ³¶µ°é¤ò½¤Î»¤·¤¿·ò¹¯¤ÊÃË»Ò¤Ç¡¢¿ÈÄ¹167¥»¥ó¥Á°Ê¾å¡¦ÂÎ½Å67¥¥í°Ê¾å¡Ê»°·î¾ì½ê¤Î¸¡ºº¤Ç¤ÎÃæ³ØÂ´¶È¸«¹þ¤ß¼Ô¤Ë¸Â¤ê¡¢¿ÈÄ¹165¥»¥ó¥Á¡¦ÂÎ½Å65¥¥í°Ê¾å¡Ë¤Ç¡¢Ç¯Îð¤Ï°ìÈÌ¼õ¸¡¤À¤ÈËþ23ºÐÌ¤Ëþ¡£¤¿¤À¤·¡¢ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤¬»ØÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñ¿Í¤äÂç³Ø¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Âç²ñ¤Ç°ìÄê¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¿Í¡¢³Æ¶¥µ»¤Ç¹âÅù³Ø¹»°Ê¾å¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¡¢¿·Äï»Ò±¿Æ°Ç½ÎÏ¸¡ºº¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏËþ25ºÐÌ¤Ëþ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥Þ»þÂå¤Ë°ìÄê¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢º£Ç¯¤Î10·î¤Ç25ºÐ¤Ë¤Ê¤ë²ÖÅÄ¤¬³Ñ³¦Æþ¤ê¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¤¬º¹¤·Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢º£Ç¯1·î¤«¤éÊì¹»¡¦ÆüÂÎÂçÁêËÐÉô¤ÎÎÀ¤Ë½»¤ß¹þ¤ó¤Ç·Î¸Å¤ËÎå¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÏÂçÁêËÐ¤ÎÉô²°¤Ç½Ð·Î¸Å¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·²ÖÅÄ¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ëWWE¡¢¤½¤·¤ÆNFL¤Ø¤ÎÄ©Àï·ÑÂ³¤â¤¤¤Þ¤À¤ËÁªÂò»è¤È¤·¤Æ»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊóÆ»¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö1·î¤Ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç²Ú¡¹¤·¤¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡Ê29¡Ë¤è¤ê¤â¡¢²ÖÅÄ¤ÎÊý¤¬¼ã¤¤¤·¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤â¾å¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¸µÎÏ»Î¤Î²ÖÅÄ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¥¹¥¿¥ß¥Ê¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¦¥ë¥Õ¤Ï¥¹¥¿¥ß¥Ê¤¬È´·²¤Ç¡¢¶§´ï¹¶·â¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë´è¾æ¤ÊÂÎ¤âµ¤ÎÏ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥×¥í¥ì¥¹Î®¤Î¼õ¤±¿È¤â¥Þ¥¹¥¿¡¼¡£²ÖÅÄ¤¬¥¦¥ë¥Õ¤Î¤è¤¦¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¤Ë½ç±þ¤Ç¤¤ë¤«¤È¹Í¤¨¤¿¤é¡Ä¡ÄÌÂ¤ï¤º¤Ë³Ñ³¦Æþ¤ê¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤á¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ê¸µ¥×¥í¥ì¥¹ÀìÌç»ïµ¼Ô¡Ë
¸µ²£¹Ë¤âÂÀ¸ÝÈ½
¡¡¤Þ¤ÀÌÂ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë²ÖÅÄ¤À¤¬¡¢NFLÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹²áÄø¤Ç¡¢¤³¤ì¤â¡ÈÂçÊª¡É¤Î¸µ²£¹Ë¤Ë¤â»Õ»ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯9·î²¼½Ü¡¢·ª¸¶»á¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÅÏÊÆÃæ¤À¤Ã¤¿Æ±7·î¡¢¸µ²£¹Ë¡¦Ä«ÀÄÎ¶¤Î¥É¥ë¥´¥ë¥¹¥ì¥ó¡¦¥À¥°¥ï¥É¥ë¥¸»á¡Ê45¡Ë¤«¤éÆÏ¤¤¤¿DM¡Ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡¦¥á¡¼¥ë¡Ë¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥â¥ó¥´¥ë¤ËÅÏ¤ê¡¢¿ô½µ´Ö¡¢¡ÈÄï»ÒÆþ¤ê¡É¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2»þ´Ö¤Ö¤ÃÂ³¤±¤Î¥â¥ó¥´¥ëÁêËÐ¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ä¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ç»³Æ»¤ò¤«¤±¤¢¤¬¤ë¤Ê¤É¥¹¥¿¥ß¥Ê¶¯²½¤ÎÆÃ·±¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£²ÖÅÄ¤¬¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬´Å¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¦¤°¤é¤¤¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ°Ê¾å¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤Û¤É¡¢²á¹ó¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¸µ²£¹Ë¤«¤é¤Ï¡ÖÂçÁêËÐ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é²£¹Ë¤Ë¤Ê¤ì¤ë´ï¤À¤è¡×¤È¤ªËÏÉÕ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤ÎÆ°²è¤Ç¡¢¸µÄ«ÀÄÎ¶¤Ï²ÖÅÄ¤Ë¥¹¥¿¥ß¥Ê¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¡¢¥¹¥¿¥ß¥Ê¶¯²½¤ÎÆÃ·±¤ò²Ý¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£³Ñ³¦Æþ¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢¶¼°Ò¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ÇÄ¶°ÛÎã¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É½ÐÀ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÀè¤ÎÂçÁêËÐÃ´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡²ÖÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢³Ñ³¦Æþ¤ê¤¬¥Ù¥¹¥È¤ÊÁªÂò¤Ë»×¤¨¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
