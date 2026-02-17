¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¿ì¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÊªµÄ¤Ë¡ÄÅßµ¨¸ÞÎØ¡Ö¥É¥í¡¼¥ó¡×¤ÎÇ÷ÎÏ±ÇÁü¤¬¡È¿ì¤¤¤ä¤¹¤¤¡É°Õ³°¤ÊÍýÍ³¡¡ÀìÌç²È¤Ï¡Ö°ÂÁ´±¿Å¾¤¬Íî¤È¤··ê¤Ë¡×
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ï2·î22Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤âÏ¢ÆüÏ¢Ìë¡¢ÇòÇ®¤ÎÇ®Àï¤ò¾ÜÊó¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Áª¼ê¤ÎÆ¬¾å¤ò¥É¥í¡¼¥ó¤¬Èô¤Ó²ó¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ïµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬¶¯¤¤¡£ÆÉÇä¿·Ê¹¤Ê¤É¤¬µ»ö¤ÇÊó¤¸¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÃíÌÜ¤Ï½¸¤Þ¤ë°ìÊý¤À¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö²»¤¬¤¦¤ë¤µ¤¤¡×¡¢¡ÖÁª¼ê¤¬´í¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤È¿ì¤¦¡×¤Î3ÅÀ¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤À¡£¡ÊÁ´2²ó¤ÎÂè1²ó¡Ë
¡¡X¤ÎÅê¹Æ¤«¤é¤´¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£¤Þ¤º¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¤¡×¤Î»ØÅ¦¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¥É¥í¡¼¥ó¤Î¶îÆ°²»¤¬¤¦¤ë¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ëÄ°¼ÔÌÜÀþ¤È¡¢¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¯¤ÆÁª¼ê¤Î½¸ÃæÎÏ¤¬Ë¸¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤Î2¼ïÎà¤ËÂçÊÌ¤Ç¤¤ë¡£
¡Ô¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Ãæ·Ñ¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤¬¥¦¥£¡¼¥¦¥£¡¼¤¦¤ë¤µ¤¤¡Õ
¡Ô³êÁöÃæ¤ËÆ¬¾å¤Î¿¿¸å¤í¤Ç¤³¤Î²»¤Ï¡¢Áª¼ê¤Î½¸ÃæÎÏ¤Ë°±Æ¶Á¤À¤È»×¤¦¡Õ
¡¡Áª¼ê¤Î¶á¤¯¤ò¥É¥í¡¼¥ó¤¬Èô¤Ó¡¢´í¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤È´í×ü¤¹¤ëÀ¼¤âÌÜÎ©¤Ä¡£
¡ÔÂ¦¤ËÈô¤ó¤Ç¤ë¤Î¸«¤ë¤ÈÁª¼ê¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Õ
¡Ô¥É¥í¡¼¥ó¤¬¤±¤Ã¤³¤¦´í¤Ê¤¤¤È¤³Èô¤ó¤Ç¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Ê¤¢¡£Áª¼ê¤ËÅö¤¿¤ë¿´ÇÛ¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡Õ
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö¿ì¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÈáÌÄ¤À¡£
¡Ôº£²ó¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¢¥É¥í¡¼¥ó±ÇÁüÂ¿¤¯¤ÆµÕ¸ú²Ì¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤È±ÇÁü¤Ë¿ì¤¦¡Õ
¡Ô¥É¥í¡¼¥ó±ÇÁü¡¢¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¿ì¤¦¤«¤éÄ¹»þ´Ö¸«¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤w¡Õ
¡¡Åê¹Æ¤Ë¶¦´¶¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Ìó15Ç¯´Ö¥É¥í¡¼¥ó¤ÎÁà½Ä¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î»£±Æ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢FPV¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¡¼ï¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¡£
¡ÖFPV¤Ï¡ØFirst¡¡Person¡¡View¡Ù¤ÎÎ¬¸ì¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ì¤ËÄ¾Ìõ¤¹¤ë¤È¡Ø°ì¿Í¾Î»ëÅÀ¥É¥í¡¼¥ó¡Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼¤¬ÀìÍÑ¤Î¥´¡¼¥°¥ë¤òÃåÍÑ¤·¡¢¼«¿È¤¬¶õ¤òÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊË×Æþ´¶¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤éµ¡ÂÎ¤òÁà½Ä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤â¤Ã¤È²á·ã¤Ê±ÇÁü¤â
¡¡¥É¥í¡¼¥ó¤Î¥«¥á¥é¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤ë±ÇÁü¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÄ»¤ÎÌÜ¡É¤À¡£¤ª¤Þ¤±¤Ëµ¡ÂÎ¤ÏµÞÀû²ó¤äµÞ²ÃÂ®¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡£¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÇ÷ÎÏ¤ËËþ¤Á¤¿±ÇÁü¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡X¤Ç¤Ï¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¤¡×¡¢¡Ö´í¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¿ì¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤Ë¥×¥é¥¹¤·¤Æ¡¢¡Ö¤È¤Ï¤¤¤¨±ÇÁü¤ÎÇ÷ÎÏ¤ÏÀ¨¤¤¡×¤È¡ÈÎ¾ÏÀÊ»µ¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¹¥È¤âÂ¿¤¤¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢FPV¥É¥í¡¼¥ó¤Î¡È¼ÂÎÏ¡É¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃæ·Ñ¤ÇºÇ½é¤Ë¥É¥í¡¼¥ó¤¬³èÍÑ¤µ¤ì¤¿¶¥µ»¤Ï¡ØXGames¡Ù¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎESPN¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÂç²ñ¤Ç¡¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¡¢BMX¡¢¥¹¥¡¼¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ê¤É¤Î¶¥µ»¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£XGames¤ÎÃæ·Ñ¤Ç»È¤ï¤ì¤ëFPV¥É¥í¡¼¥ó¤Î±ÇÁü¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤Ï¡È°ÂÁ´±¿Å¾¡É¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½XGames¤ÎÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â²á·ã¤Ê±ÇÁü¤ÏÁª¼ê¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó±ÇÁü¤Ç¤¹¡£Áª¼êËÜ¿Í¤¬»£±Æ¤ËÆ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¡ØÁª¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥±¥¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¿´ÇÛ¤¹¤ë¤Û¤É¹¶¤á¹þ¤ó¤ÀÆ°²è¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡¦¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼¡Ë
¡¡¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó±ÇÁü¤Î¡È°ÂÁ´ÇÛÎ¸ÅÙ¡É¤ò0¡ó¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÎÃæ·Ñ¤ò100¡ó¤È²¾Äê¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢XGames¤ÎÃæ·Ñ¤Ï70¡ó¤«¤é80¡ó¤°¤é¤¤¤À¤È¤¤¤¦¡£
°ÂÁ´±¿Å¾¤È¡Ö¿ì¤¦¡×¤Î°Õ³°¤Ê´Ø·¸
¡Ö¼Â¤Ï¡Ø¿ì¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â¡¢¤³¤Î¡È°ÂÁ´±¿Å¾¡É¤ÈÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥É¥í¡¼¥ó±ÇÁü¤Ï¹â¤¤°ÌÃÖ¤«¤éÁª¼ê¤ò¸«²¼¤í¤·¡¢¤«¤Ê¤êÎ¥¤ì¤ÆÇØ¸å¤«¤éÁª¼ê¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¿ì¤¤¤ä¤¹¤¤¥¢¥ó¥°¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢²¿¤è¤ê¤âFVP¥É¥í¡¼¥ó¤Î¥«¥á¥é¤¬»£¤ë±ÇÁü¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡Ø·å°ã¤¤¤ÎË×Æþ´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤ëÆ°²è¡Ù¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡Ø¤ï¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡Ù¤È¶Ã¤¯±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Í¾·×¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡¦¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼¡Ë
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô