À¸³è»Ù¤¨¤ë»³³ÙÃÏÂÓ¤ÎÆß¹ÔÎó¼Ö¡¡Ãæ¹ñ»ÍÀî¾Ê
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÀ®ÅÔ2·î17Æü¡ÛÃæ¹ñ»ÍÀî¾ÊÆîÀ¾Éô¡¢ÂçÎÃ»³¤Î±üÃÏ¤òÁö¤ëÆß¹ÔÎó¼Ö¤Ï¡¢±èÀþ¤Î¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£À®º«Å´Æ»¡Ê»ÍÀî¾ÊÀ®ÅÔ¡Ý±ÀÆî¾Êº«ÌÀ¡Ë¤Î°ì¶è´Ö¤Ç¡¢±¿ÄÂ¤â°Â¤¯¡¢ºÇÄã¶è´Ö±¿ÄÂ¤Ï2¸µ¡Ê1¸µ¡áÌó22±ß¡Ë¡£¿ô½½Ç¯ÃÍ¾å¤²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£±èÀþ¤ËÊë¤é¤¹¥¤Â²¤Î¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢³°½Ð¤ä»Ô¾ì¤Ø¤Î±ýÍè¡¢ÇÀ»ºÊª¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡ÖÀ¸³è¤ÎÂ¡×¡ÖË¤«¤µ¤Ø¤ÎÎó¼Ö¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¡ÖÄÌ³Ø¤ÎÂ¡×¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±èÀþ½»Ì±¤ÎÀ¸»º¡¦À¸³è¤ÎÍøÊØ¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢Æß¹ÔÎó¼Ö¤ÏÆÃÊÌ¤Ë²þÂ¤¤µ¤ì¡¢»Ô¾ì¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë²È¶Ù¤ä²ÈÃÜ¤òÏ¢¤ì¤Æ¾è¼Ö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÚ¤äÍÓ¤Ê¤É¤Î²ÈÃÜ¤ò±¿¤Ö¤¿¤á¤Î²ÈÃÜ¼Ö¤ä²ÙÊª¼Ö¤¬Ï¢·ë¤µ¤ì¡¢¾²¤Ë¤Ïµí¤äÍÓ¤Î·¸Î±ÍÑ¥Ñ¥¤¥×¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥«¥¦¥·¤ä¥ä¥®¡¢ÆÚ¡¢ÇÏ¤â¡Ö¾ïÏ¢µÒ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÈÆÃ¤Î¸÷·Ê¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ¼Ô/éÚï¡Ë