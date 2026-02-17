ÍÄ¾¯´ü¤ÎÆþ±¡¤¬À¸¤ó¤À¡ÖÇò°á¤ÎÅ·»È¡×¸¸ÁÛ¡¡ºÊ¤È¤Ï´Ç¸î»Õ¹ç¥³¥ó¤Ç·ëº§¤¹¤ë¤â¡Ä39ºÐÉ×¤ò½±¤¦¡È¼»ÅÊ¡É¤ÎÀµÂÎ
¡¡ÀÎ¤«¤é¡¢ÃËÀ¤Ë¤Ï½÷À¤Ø¤Î¤¢¤ë¼ï¤Î¥¤¥á¡¼¥¸Àè¹Ô·¿Æ´ØÝ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢´Ç¸î»Õ¡¢ÊÝ°é»Î¤Ê¤É¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤¿¦¶È¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ø¤ÎÆ´¤ì¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¶µ»Õ¤äÆôÁÎ¤Ê¤É¡ÖËÁ¤¹¤Ù¤«¤é¤º¡×¤È¤µ¤ì¤ë¿¦¶È¤Î½÷À¤ò¼«Ê¬¤Î°Õ¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤¿¤¤Íßµá¤Ê¤É¤ò¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë¡£¤È¤³¤È¤ó´Å¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡¢µÕ¤Ë¤È¤³¤È¤ó»ÙÇÛ¤Ç¤¤ë¤«¡£¤½¤ó¤ÊÌÑÁÛ¤òËþ¤¿¤¹¥Ý¥ë¥Î±ÇÁü¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤ë¡£½÷À¤Ç¤â¤Þ¤ì¤ËÃËÀ¤Î¡ÖÀ©Éþ¥Õ¥§¥Á¡×¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢ÃËÀ¤Û¤É¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£´ðËÜÅª¤Ë½÷À¤Î¤Û¤¦¤¬»ÙÇÛÍß¤¬Çö¤¤¤Î¤«¡¢¼«³Ð¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë»ÙÇÛ¤·¤ÆËþÂ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡ÖËÍ¤Ë¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÇò°á¤ÎÅ·»È¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼òÅÄ¸¬ÆóÏº¤µ¤ó¡Ê39ºÐ¡¦²¾Ì¾¡á°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ï¾È¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¤¦¤Ä¤à¤¤¤¿¡£¤½¤Î¿Í¸Ä¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Çò°á¤ÎÅ·»È¤½¤Î¤â¤Î¤ËÆ´¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤¬¤½¤â¤½¤â¶¦´¶¤·¤Å¤é¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Èà¤Î¾ì¹ç¤Ï¤½¤¦¤Ê¤ë¤Î¤â¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È»×¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÉ×¤¬19ºÐ½÷»ÒÂçÀ¸¤È³°ÇñÊóÆ»¡×¤ÇÎ¥º§¤·¤¿½÷Í¥¡¢Î¥º§¤ÎºÝ¡ÖËÍ¤Îºâ»º¤ÏÁ´ÉôÊû¤²¤ë¡×¤Èºâ»ºÂ£Í¿¤·¤¿²Î¼ê¤Ê¤É¡Ú¡Ö½ÏÇ¯Î¥º§¡×¤·¤¿·ÝÇ½¿Í11¿Í¡Û
¡Ö¤¤¤¤»Ò¤À¤«¤é¸À¤¦¤³¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡×
¡ÖËÍ¤ÏÀèÅ·Åª¤Ë¿´Â¡¤Ë¼À´µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾®³Ø¹»¤ËÆþ¤ëÄ¾Á°¡¢¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ´°¼£¤¹¤ë¤Þ¤ÇÆþÂà±¡¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ë¤Ï¼Â¤Ï·»¤¬¤¤¤¿¤±¤ÉÀ¸¤Þ¤ì¤Æ2½µ´Ö¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Î¾¿Æ¤Ï¤½¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤«¤éÎ©¤ÁÄ¾¤í¤¦¤È¤·¡¢3Ç¯¸å¤ËËÍ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¤À¤±¤ÉËÍ¤Ë¤â¼À´µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Éã¤Ï²È¤ò½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Í¥¤·¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤«¤é¡¢¼¡ÃË¤ÎËÍ¤Þ¤Ç¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¶²ÉÝ¤Ë¿Ì¤¨¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£ÃË¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¼å¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Êì¤Î¸ýÊÊ¤Ç¤·¤¿¡£Êì¤Ï¤Ò¤È¤ê¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢ËÍ¤Î¤á¤ó¤É¤¦¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢Æþ±¡Ãæ¡¢Êì¤ÏÌë¤«½µËö¤·¤«Íè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶á¤¯¤ËÁÄÉãÊì¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÄÊì¤¬ÉÂµ¤¤¬¤Á¤ÇÁÄÉã¤¬²ð¸î¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Íè¤é¤ì¤Ê¤¤¡£²ÈÂ²¤¬Íè¤Ê¤¤¼ä¤·¤µ¤òËä¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¾®»ùÉÂÅï¤Î´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Ã´Åö¤Î´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤Ï¤ß¤ó¤ÊÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÇò°á¤ÎÅ·»È¡×¤Ë¸«¤¨¤¿¤ÈÈà¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤ï¤¬¤Þ¤Þ¸À¤¦¤È¡¢´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤ËÈá¤·¤½¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¡Ø¸¬¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª´ê¤¤¡£¤¤¤¤»Ò¤À¤«¤é¸À¤¦¤³¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡Ù¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÀ¼¤¬º£¤â¼ª¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ë¡£´Å¤¯¤Æ¤È¤í¤ê¤È¼ª¤«¤éÇ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¾®³Ø¹»¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏµÞÂ®¤ËÂÎÄ´¤¬²óÉü¤·¡¢ÁÄÉã¤«¤é¡È¤ä¤ó¤Á¤ãË·¼ç¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Ï¿ÆÀÌ¤Å¤¤¢¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÁÄÉã¤ÏÅìËÌ¡¢ÁÄÊì¤Ï¶å½£¡¢¤É¤Á¤é¤â¤«¤Ê¤êÅÄ¼Ë¤Î½Ð¿È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¤¤ç¤¦¤À¤¤¤¬Â¿¤¯¤ÆÃÏ¸µ¤äÃÏ¸µ¶á¤¯¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÄÉã¤ÏÅìµþ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤â¤¦¤Õ¤ë¤µ¤È¤È¤Ï±ï¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤¬Ê£»¨¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡£ÁÄÊì¤â¸ý¸º¤é¤·¤Î¤è¤¦¤ËÅìµþ¤ËÆ¯¤¤ËÍè¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Û¤È¤ó¤Éµ¢¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Êì¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ã»Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿ÆÀÌ¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡Àµ·î¤âÊì¤ÈÁÄÉãÊì¤È4¿Í¤Ç²á¤´¤·¤¿¡£¹â¹»À¸¤Î¤³¤í¡¢Í§¤À¤Á¤È½é·Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£µ¢¤ê¤ËÍ§¤À¤Á¤¬¡Öº£Æü¡¢¿ÆÀÌ¤Î¤¦¤Á¤Ç½¸¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É°ì½ï¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¡©¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È´é¤À¤±½Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Õ¤¿¤ê¤ÇÈ´¤±¤ÆÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤³¤¦¤¼¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¿ÆÀÌ¤Î²È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÁíÀª20¿Í°Ê¾å¤¬¤¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢Âç±ã²ñ¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¤À¤Ã¤¿¡£¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷À¤¿¤Á¤¬¤ß¤ó¤ÊºÂ¤Ã¤Æ°û¤ó¤À¤ê¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃËÀ¿Ø¤¬¤»¤Ã¤»¤ÈÎÁÍý¤ò±¿¤ó¤À¤ê¼è¤êÊ¬¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Ï¤º¤Ã¤È¤¢¤¢¤¤¤¦´¶¤¸¡£ÃË¤¿¤Á¤¬Êô»Å¤¹¤ë¤Î¤¬¿·Ç¯¤Î¹Ô»ö¤Ê¤ó¤À¤è¤ÈÍ§¿Í¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¤À¤ÈÌÜ¤«¤éÎÚ¤¬Íî¤Á¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Æþ±¡À¸³è¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤È¡¢Í§¿ÍÂð¤Ç¸«¤¿¸÷·Ê¡£¤³¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤¬ËÍ¤ÎÎø°¦´Ñ¤Î¸¶ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Ä¤Þ¤êÈà¤Ï´Ç¸î»Õ¤ËÌµËÉÈ÷¤Ë´Å¤¨¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç½÷À¤ËÊô»Å¤¹¤ëÃË¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ì¤¬Î¾Î©¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÁê¼ê¤Ë½ä¤ê²ñ¤¨¤ë¤«¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÀèÇÚ¤«¤é¹ç¥³¥ó¤ËÍ¶¤ï¤ì¡Ä
¡ÖÂç³Ø¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤í¡¢ÁÄÊì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï½¢¿¦¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Êì¤ÏÁÄÉã¤Î¤á¤ó¤É¤¦¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤òÂç»ö¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤Ê¤µ¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤³¤½¤³Âç¼ê¤Îµ¡³£´Ø·¸¤Î²ñ¼Ò¤Ç¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÂè°ìÊâ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ÉÔ´ïÍÑ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¼ÂÄ¾¤ËÇ´¤ê¶¯¤¯»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¸¬ÆóÏº¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î¸¬µõ¤ÊÀ³Ê¤â¤¢¤Ã¤Æ¼þ¤ê¤«¤é¹¥¤«¤ì¤¿¡£
¡Ö3Ç¯ÌÜ¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡¢ÀèÇÚ¤«¤é¹ç¥³¥ó¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£³ØÀ¸»þÂå¡¢¤Ä¤¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ï¤¤¤¿¤±¤É¤ª¸ß¤¤¤Ë¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¼«Á³¾ÃÌÇ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¤êÃ¯¤È¤â¤Ä¤¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»Å»ö¤Ç°ì¿ÍÁ°¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÈà½÷¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ÀèÇÚ¤¬¡ØÈà½÷¤¯¤é¤¤ºî¤ì¤è¡£À¸³è¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤¾¡Ù¤Ã¤Æ¡£½Â¡¹¤Ê¤¬¤é»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Áê¼ê¤Î½÷À¿Ø¤ÏÁ´°÷¡¢´Ç¸î»Õ¤À¤Ã¤¿¡£¸¬ÆóÏº¤µ¤ó¤Î¶»¤¬¹âÌÄ¤Ã¤¿¡£ÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤¿½÷À¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ÎÉÂµ¤¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤é¡¢¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤È¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¼£¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¤È¸À¤Ã¤¿¤½¤Î¾Ð´é¤Ë¡¢¸¬ÆóÏº¤µ¤ó¤Ï¥¯¥é¥¯¥é¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÈà½÷¤Î¾Ð´é¤Ï¡¢Åö»þ¡¢¤¤¤Ä¤âÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ëÊ·°Ïµ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢ËÍ¤ÏÈà½÷¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÎø¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤½¤ÎÈà½÷¤Ï¡¢¸¬ÆóÏº¤µ¤ó¤è¤ê2ºÐÇ¯¾å¤À¤Ã¤¿¡£ÎäÀÅ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤Í¥¤·¤¤¸ýÄ´¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Èà¤Ï°ìµ¤¤Ë»Ò¤É¤â¤ËÌá¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤µ¤¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÏ¢ÍíÀè¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤¹¤°¼¡¤ÎÆü¤Ë¥Ç¡¼¥È¤ËÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÇÚ¤Ë¤âÊó¹ð¤·¤¿¤é´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡£Èà½÷¤¿¤Á¤ÏÁ´°÷¡¢À³Ê¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤Ã¤Æ¡£¼Â¤ÏÀèÇÚ¤Î±ü¤µ¤ó¤¬´Ç¸î»Õ¤Ç¡¢À³Ê¤Î¤¤¤¤»Ò¤ò½¸¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¡£¡ØÆÃ¤Ë¤¤ß¤Ë¤ÏÃ¯¤«¤È¸òºÝ¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ì¤«¤éÈà¤È¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤Î¤Ä¤¤¢¤¤¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤Ë¤Ê¤é²¿¤Ç¤â¸À¤¨¤ë¡£Èà½÷¤ÏËÍ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¡£È¾Ç¯¤Û¤É¤Ç·ëº§¤ò·è¤á¤¿¡£26ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤ÀÁá¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¼þ¤ê¤Ë¤Ï¸À¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Èà¤Ï¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸í»»¡×
¡¡¤¿¤À¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¸í»»¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï·ëº§¸å¡¢¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤¬»Å»ö¤ò¼¤á¤ë¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤Ë¤½¤Îµ¤¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£·ëº§¼°Ä¾Á°¤Ë¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤òÃÎ¤ê¡¢Èà¤Ï°ì½Ö¡¢ÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËÍ¤¬Èà½÷¤Ë»Å»ö¤ò¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²ÈÄí¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤Î¤¢¤Î¾Ð´é¤äÍ¥¤·¤µ¤¬¡¢ËÍ°Ê³°¤Î¿Í¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤ÊËÜ²»¤òÈà½÷¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà½÷¡¢¤È¤¤É¤´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Î¾Ð´é¤äÉ½¾ð¤¬ËÜÅö¤Ë¤¤ì¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¼«¿È¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾Ð´é¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê¤¤¤¸¤±¤¿¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨Êý¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼»ÅÊ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡¿¦Ì³¾å¤Î¾Ð´é¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢·ëº§¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ë¸þ¤±¤ë¾Ð´é¤è¤ê¤º¤Ã¤ÈÈþ¤·¤¤¡£¤½¤ì¤ÏÈà½÷¤ÎÀÕÇ¤´¶¤ä»Å»ö¤Ø¤Î¾ðÇ®¤Î¤Ê¤»¤ë¶È¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤À¤¬Èà¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£Èà½÷¤Î¾Ð´é¤òÆÈÀê¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÖÈà½÷¤¬»Å»ö¤òÂ³¤±¤ë°Õ»Ö¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤â¤Á¤í¤óËÍ¤¬ÀÞ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤Ï¡Ø²È»ö¤Ï¤¬¤ó¤Ð¤ë¤«¤é¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤±¤É¡¢²È»ö¤Ê¤ó¤Æ¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤À¤Ã¤Æ²È»ö¤Ï¤Ç¤¤ë¡£¤á¤°¤ß¤Î¾Ð´é¤ÏËÍ¤À¤±¤Î¤â¤Î¤À¤ÈËÜ²»¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ï¤ê¤½¤ì¤Ï¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤ÎÊÑ¤Ê¿Í¤ß¤¿¤¤¤À¤«¤é¡×
¡¡·ëº§À¸³è¤ÏÆÃ¤ËÌäÂê¤Ê¤¯¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£¤À¤¬»þ´Ö¤¬¤¿¤Ä¤¦¤Á¤Ë¡¢²¿¤«¤¬ÈùÌ¯¤Ë¤º¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
µµ»³ÁáÉÄ¡Ê¤«¤á¤ä¤Þ¡¦¤µ¤Ê¤¨¡Ë
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£ÃË½÷´Ø·¸¡¢ÆÃ¤ËÉÔÎÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ20Ç¯°Ê¾å¼èºà¤òÂ³¤±¡¢¡ØÉÔÎÑ¤ÎÎø¤Ç¶ì¤·¤àÃË¤¿¤Á¡Ù¡ØÉ×¤ÎÉÔÎÑ¤Ç¶ì¤·¤àºÊ¤¿¤Á¡Ù¡Ø¿Í¤Ï¤Ê¤¼ÉÔÎÑ¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡Ù¡ØÉü½²¼êÄ¡¨¡°¦¤¬¶¸µ¤¤ËÊÑ¤ï¤ë¤È¤¨¡¡Ù¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
