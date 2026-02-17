¡Ú¸ÞÎØ¥µ¥¤¥É¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Û¾®ÎÓÎÍÐÒ¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Ï¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡×£±£¹£¹£²Ç¯¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë»°¥±ÅÄÎé°ì¤µ¤óÌÀ¤«¤¹ÀøºßÇ½ÎÏ
¡¡¡Ö¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¦¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÃÄÂÎ¡×¡Ê£±£¶Æü¡¢¥×¥ì¥À¥Ã¥Ä¥©¡¦¥¸¥ã¥ó¥×¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡¸ÞÎØ¿·ºÎÍÑ¤Î£²¿Í°ìÁÈ¤ÇÈô¤ÖÃË»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÃÄÂÎ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ï£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¶â¥á¥À¥ë¤Î¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê£²£¹¡Ë¡á¥Á¡¼¥à£Ò£Ï£Ù¡á¤È¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ëÆ¼¥á¥À¥ë¤È¡¢¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¶ä¥á¥À¥ë¤ÎÆó³¬Æ²Ï¡¡Ê£²£´¡Ë¡áÆüËÜ¥Ó¡¼¥ë¡á¤ÇÄ©¤ß¡¢£µ£³£µ¡¦£²ÅÀ¤Ç¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤³¤½¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£¶°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡º®¹çÃÄÂÎ¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤Ê¤É£³Âç²ñÏ¢Â³¤Î¸ÞÎØ¤Ç³èÌö¤·¤¿¾®ÎÓ¡£¾®³ØÀ¸»þÂå¤Ï¡¢´ä¼ê¸©¤¬¸½ºß¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÈ¯·¡»ö¶È¤Î¡Ö¤¤¤ï¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¥Ã¥º¡×¤Ë£±´üÀ¸¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ØÆ³°÷¤È¤·¤ÆÆ±»ö¶È¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿£±£¹£¹£²Ç¯¥¢¥ë¥Ù¡¼¥ë¥Ó¥ë¸ÞÎØ¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯Ê£¹ç¶â¥á¥À¥ë¤Î»°¥±ÅÄÎé°ì¤µ¤ó¡Ê£µ£¹¡Ë¤¬¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¾®ÎÓ¤Î±¿Æ°Ç½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Î¤Á¤Ë¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë£±£³£°¥»¥ó¥ÁÂæ¤Î¾¯Ç¯¤¬¡¢£±£·£°¥»¥ó¥Á¤òÄ¶¤¨¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»ö¶È¥×¥í¥°¥é¥à¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¥ì¥¹¥ê¥ó¥°ÂÎ¸³¡£¾®ÎÓ¤Ï½ÓÉÒ¤ÊÆ°¤¤ÇÁê¼ê¤Î¸Ô¤ò¤¯¤°¤êÈ´¤±¡¢²¿ÅÙ¤â¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¤Î¹Ö»Õ¤¬¡ÖÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¡£¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÇ®¿´¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤«¤é¤ÎÅ¾¸þ¤ò¿Ê¤á¤ë¤Û¤É¤ÎºÍÇ½¡£¤½¤Ð¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿»°¥±ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¹¤Ð¤·¤Ã¤³¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÆ°¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È²û¤«¤·¤½¤¦¤ËÅö»þ¤ò²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡£±£¶Ç¯´ä¼ê¹ñÂÎ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÈ¯·¡¤òÂè°ìÌÜÉ¸¤Ë¡¢¡Ö´ä¼ê¤«¤éÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¡×¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ò·Ç¤²¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿»ö¶È¡Ö¤¤¤ï¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¥Ã¥º¡×¡£ÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¾®³Ø£µ¡Á£¶Ç¯À¸¤«¤é£±£±£±£´¿Í¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¡¢£µ£°¥á¡¼¥È¥ëÁö¤äÁö¤êÉýÄ·¤Ó¤Ê¤É¤ÎÂÎÎÏÂ¬Äê¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¡¢£·£¸¿Í¤ò¹ç³Ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¾®³ØÀ¸¤È¤¤¤¨¤É±¿Æ°Ç½ÎÏ¤¬¹â¤¤»Ò¤ò£±£°£°£°¿Íµ¬ÌÏ¤Ç½¸¤á¤ì¤Ð¡¢¿ÈÄ¹£±£·£°¥»¥ó¥Á¤ËÇ÷¤ëÂÎ³Ê¤Î¤¤¤¤»Ò¤Ð¤«¤ê¤¬»Ä¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¾®ÎÓ¤Ï¾®³Ø£µÇ¯¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï£±£³£°¥»¥ó¥ÁÂæ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤É¤ó¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤µ¤»¤Æ¤âµÛ¼ý¤¬Áá¤«¤Ã¤¿¡£¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ÎÂ¾¤Ë¥é¥°¥Ó¡¼¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ò¼ïÌÜ¤¬¥×¥í¥°¥é¥à¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¤ä¤ë¶¥µ»¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢£²»þ´Ö¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙ¤Þ¤Ç½¬ÆÀ¤·¤Á¤ã¤¦¡£ÂÐ±þÇ½ÎÏ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡×¤È»°¥±ÅÄ¤µ¤ó¡£¥¸¥ã¥ó¥×¤È¤Ï±ï¤¬¤Ê¤¤¡¢¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ä¥Ñ¥ó¥Á¤ÎÆ°¤¤â¹Ö»Õ¤Î¼êËÜ¤ò¸«¤ÆºÆ¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¤¤í¤ó¤Ê¶¥µ»¤«¤é¥¹¥«¥¦¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¾®ÎÓ¤À¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏÌÂ¤ï¤º¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤ó¤À¡£»°¥±ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÎÍÐÒ¤Ï¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¤¢¤ì¤À¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤êÎý½¬¤¬¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¥¹¥¡¼¤È¤¤¤¦Í·¤Ó¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¹¥¤¤À¤«¤é¤³¤½Ç®Ãæ¤·¤Æ£²»þ´Ö¤â£³»þ´Ö¤â¶Ë¤á¤ë¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤«¤é¾åÃ£¤¬Áá¤«¤Ã¤¿¡£ÎÍÐÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥¡¼¤¬¥²¡¼¥à¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢º£¤Î¶¥µ»¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ë»×¤¤¤ò¤á¤°¤é¤»¤¿¡£
¡¡½é¤á¤Æ¤Î¶µ¤¨»Ò¤Ï£±£¸Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØ¤Ç½é½Ð¾ì¤·¡¢ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¡¢¤½¤·¤Æº£²ó¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¤âÆ²¡¹¤È¤·¤¿¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ö»ö¶È¤ò»Ï¤á¤¿»þ¡¢¡Ø£±£°Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¸ÞÎØÁª¼ê¤ò£±¿Í¤Ç¤â½Ð¤·¤¿¤éÂçÀ®¸ù¤À¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÎÍÐÒ¤¬¤¤¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤¤¤¤À®²Ì¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë»ö¶È¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡£¼¡¤Ï²Æ¶¥µ»¤Ç¡Ê¸ÞÎØÁª¼ê¤¬¡Ë½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯¾Ð¤¦»°¥±ÅÄ¤µ¤ó¡£¾®ÎÓ¤Î³èÌö¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Ë´õË¾¤Î¸÷¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£