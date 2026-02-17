神戸市営地下鉄・学園都市駅（兵庫県神戸市西区）近くの道路を歩いているとチラ見えする、“タイムスリップした壁”の正体とは？ とある大学の敷地内にあるその謎の壁の建物、そして建物に関わる偉人の正体に、A.B.C-Zの塚田僚一とABCテレビの福井治人アナウンサーが迫った。

謎の建物は、屋根が瓦で、壁は錆びたトタン板、そして「サカヱ薬局」と書かれた古びた看板があり、昭和にタイムスリップしたような見た目だ。謎の建物ことサカヱ薬局は、学園都市駅近くの流通科学大学の敷地内にあり、キレイで近代的な校舎と比べると明らかに浮いている。

1988年に開学した流通科学大学の学部は、商学部と経済学部と人間社会学部の3つ。大学内のローソンでは、企業と共同開発した商品が販売されており、学生たちは座学だけでなく、実戦で経営やマーケティングなど流通の仕組みが学べる。

流通科学大学に薬学部はなく、サカヱ薬局は薬局として現在も使われているような見た目ではない。そのため塚田と福井アナは、サカヱ薬局＝「流通の原点になった薬局の資料館」と予想した。

追手門学院大学の道谷卓先生いわくサカヱ薬局は、かつて「神戸の別の場所」に建っていて、「神戸の有名な人がもともと住んでいた実家」とのこと。その有名人は、「ある分野で革命を起こした偉人」だそうだ。

偉人のヒントとして道谷先生は、JR神戸駅近くの神戸市立摩耶兵庫高等学校へ行くように、塚田と福井アナへ指示。高校の南側にある公園周辺を注意深く探せば、「サカヱ薬局が何なのかわかるものがあります」と断言した。

すぐに塚田と福井アナは、日本画家・東山魁夷の旧居跡である西出町公園、そばに松尾稲荷神社がある東出町公園にたどり着いたが、いずれも謎には無関係と判断した。そんな中で2人は、東川崎公園の近くで目立つ地碑を発見。それは、『金田一耕助シリーズ』『八つ墓村』『犬神家の一族』などで知られるミステリー作家・横溝正史にまつわるもの。横溝は、神戸市中央区東川崎町の出身だった。

地碑に「神戸市薬剤師会」という記載があることから、塚田と福井アナは、サカヱ薬局が実家の偉人＝文学界に革命を起こした横溝正史と仮定。「神戸の子どもたちに学問をしっかりと学んでほしいという思いを持って、あの地に学校を建てた。それが今の流通科学大学になっている」と最終的に予想をまとめた。

名探偵・金田一耕助のように完璧な推理をしたつもりの塚田と福井アナだったが、結果は100点満点中……まさかの0点！ 2人がたどり着かなければならなかったのは、無関係と決め込んでスルーした松尾稲荷神社のすぐそばだった。そこには、「サカヱ薬局跡地（ダイエー発祥の地）」という看板が。サカヱ薬局は、ダイエーの創業者・中内㓛氏の実家だった！

道谷先生いわく中内氏は、「最初に『主婦の店ダイエー薬局』というのをつくったんですね。薬局なんですけど日用品をたくさん売っている今のドラッグストアの形態ですね。あれを考えたのは実は中内さん」とのこと。「この薬局をベースにして、ご自身の会社を大きくしていった」そうだ。

今では当たり前なスーパーのプライベートブランドを初めて開発したのも、中内氏が創業したダイエーだ。サカヱ薬局は、流通の革命児である中内氏の原点となる建物で、彼が自身の理念を教育に活かそうと開学したのが流通科学大学。そして構内に再現されたサカヱ薬局は、その功績を称えた記念館だった。

ちなみに、流通科学大学のコンビニがローソンである理由の1つは、もともとダイエーの傘下だからだが、塚田と福井アナは知らなかったため、推理に役立てられなかった。なお、これら一連の謎は、情報番組『newsおかえり』（毎週月曜～金曜午後3時40分、ABCテレビ）内の「福井×塚田のなんでやねん!?」2月10日放送回で紹介された。

