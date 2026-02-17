SILENT SIREN¹õºäÍ¥¹á»Ò¡¢Âè1»ÒÇ¥¿±¤òÊó¹ð¡¡¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤Ï¡È¤ªµÙ¤ß¡É¤Ø¡Öº£¤ÏÂÎÄ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¡×
¡¡¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¡¦SILENT SIREN¡ÊÄÌ¾Î¡È¥µ¥¤¥µ¥¤¡É¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¹õºäÍ¥¹á»Ò¡Ê36¡Ë¤¬17Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Âè1»ÒÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾®¤µ¤Ê·¤¤È¶¦¤Ë¡ÄÂè1»ÒÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤·¤¿SILENT SIREN¹õºäÍ¥¹á»Ò
¡¡¹õºä¤Ï¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤´Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤Î½ñ¤½Ð¤·¤Ç¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¸½ºßÍ½Äê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë2·î27Æü¤Î»ä¤¿¤Á¼çºÅ¤Î¡ØSHE SCREAM ROCK vol.2¡Ù¤È3·î1Æü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤ò¤ªµÙ¤ß¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤ÏÂÎÄ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¡¢¾®¤µ¤ÊÌ¿¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¤³¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡Ö¤Ê¤ª¡¢¥é¥¤¥Ö°Ê³°¤Î³èÆ°¤ÏÂÎÄ´¤ò¸«¤Ê¤¬¤é3·î°Ê¹ß¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¸µµ¤¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀÀ¤¤¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡SILENT SIREN¤Ï¡¢µÈÅÄèÁ¡ÊVo¡õGt¡Ë¡¢»³Æâ¤¢¤¤¤Ê¡ÊB¡Ë¡¢¹õºä¡ÊKey¡Ë¤Ë¤è¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬ÆÉ¼Ô¥â¥Ç¥ë½Ð¿È¡£ÄÌ¾Î¡È¥µ¥¤¥µ¥¤¡É¡£2012Ç¯11·î¡¢¡ÖSweet Pop!¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£15Ç¯1·î¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼2Ç¯2¥ö·î¤Ç¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É»Ë¾åºÇÂ®¤ÎÅìµþ¡¦ÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¡£17Ç¯1·î¡¢Silent Siren¤«¤é¸½Ì¾¾Î¤Ë²þÌ¾¤·¤¿¡£¹õºä¤Ï¡¢24Ç¯10·î¤Ë²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾®¤µ¤Ê·¤¤È¶¦¤Ë¡ÄÂè1»ÒÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤·¤¿SILENT SIREN¹õºäÍ¥¹á»Ò
¡¡¹õºä¤Ï¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤´Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤Î½ñ¤½Ð¤·¤Ç¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¸½ºßÍ½Äê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë2·î27Æü¤Î»ä¤¿¤Á¼çºÅ¤Î¡ØSHE SCREAM ROCK vol.2¡Ù¤È3·î1Æü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤ò¤ªµÙ¤ß¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¸µµ¤¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀÀ¤¤¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡SILENT SIREN¤Ï¡¢µÈÅÄèÁ¡ÊVo¡õGt¡Ë¡¢»³Æâ¤¢¤¤¤Ê¡ÊB¡Ë¡¢¹õºä¡ÊKey¡Ë¤Ë¤è¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬ÆÉ¼Ô¥â¥Ç¥ë½Ð¿È¡£ÄÌ¾Î¡È¥µ¥¤¥µ¥¤¡É¡£2012Ç¯11·î¡¢¡ÖSweet Pop!¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£15Ç¯1·î¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼2Ç¯2¥ö·î¤Ç¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É»Ë¾åºÇÂ®¤ÎÅìµþ¡¦ÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¡£17Ç¯1·î¡¢Silent Siren¤«¤é¸½Ì¾¾Î¤Ë²þÌ¾¤·¤¿¡£¹õºä¤Ï¡¢24Ç¯10·î¤Ë²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£