¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ï£±£¶Æü¤Þ¤Ç¤Î¶¥µ»¤ò½ª¤¨¡¢¥Á¡¼¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¶â£´¡¢¶ä£µ¡¢Æ¼£¹¤Ç·×£±£¸¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡££²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¤ÎºÇÂ¿µÏ¿£±£¸¸Ä¡Ê¶â£³¡¢¶ä£·¡¢Æ¼£¸¡Ë¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡³ÍÆÀÁí¿ô£±£¸¤Ï¡¢¥¹¥¡¼¶¥µ»¤Ç¥á¥À¥ë¤òÎÌ»º¤·¤Æ¤¤¤ë¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡Ê£²£¸¡Ë¡¢¼«¹ñ³«ºÅ¤Ç·×£²£³¸Ä¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢£±£¹¸Ä¤ÎÊÆ¹ñ¤Ë¼¡¤°£´ÈÖ¼ê¤ÈÀ¤³¦¤Î¾å°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡£±£¶Æü¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¦¥Ú¥¢¤Ç¡È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡É¤³¤È»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬µÕÅ¾¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤Î¤Û¤«¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÀª¤¬Ìö¿Ê¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃË»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤Ç¸ÍÄÍÍ¥ÅÍ¡¢ÃË»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤ÇÌÚÂ¼°ªÍè¡¢½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤ÇÂ¼À¥¿´³ñ¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¡£