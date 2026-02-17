SixTONES¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¢ÂçÀôÍÎ¤È¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°ÃÃÏ£Ãæ¡¡¥Þ¥¤¥·¥å¡¼¥º¤È¥Ü¥¦¥ë¤òÂ£Äè¤µ¤ì¤ë
SixTONES¾¾Â¼ËÌÅÍ¡Ê30¡Ë¤¬17Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¤Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Öanummy¡×È¯É½²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥³¡¼¥È¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤È¤¤¤¦ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¾¾Â¼¤Ï¡Ö¡Øanummy¡Ù¼«ÂÎ¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤¤Ë¤´°ì½ï¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
È±¤ÎÌÓ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢º£¸å¼«¿È¤¬¿¤Ð¤·¤¿¤¤¤³¤È¡¢À®Ä¹¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤Î¥¹¥³¥¢¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤ÂçÀôÍÎ¡Ê52¡Ë¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÂçÀôÍÎ¤µ¤ó¤¬¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤ª¾å¼ê¤Ç¡£ºÇ¶á¤Ï¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤«¹Ô¤Ã¤¿¤é¡Ø¤½¤í¤½¤í·¯¤â¥Þ¥¤¥·¥å¡¼¥º¤È¥Þ¥¤¥Ü¥¦¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¤éÎÉ¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¡×¤È¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£³Ú¤·¤ß¤Ä¤Ä¤â¡Ö³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥³¥¢¤ò¤¤Á¤ó¤È¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÃÏ£¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£»ÈÍÑ´¶¤ÏÈ´·²¤Ç¡Ö¿·¤¿¤Ê¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£