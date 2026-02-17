±üÄÅÍµÌé¡¢µÚÀîÆà±û¤Ê¤É¤¬½Ð±é¡¡ÉÔ´ïÍÑ¤ÊÂç¿Í¤¿¤Á¤¬ ¤â¤¦°ìÅÙ¿ÍÀ¸¤ò²¥¤ê½ñ¤¯¡¡Ïµ¾¯Ç¯¡ØÈÕ¥«¥é³Ø¹»¡Ù2·î19Æü¤è¤êËÜÂ¿·à¾ì¤Ë¤Æ¸ø±é
Ïµ¾¯Ç¯¡ØÈÕ¥«¥é³Ø¹»¡Ù
Ïµ¾¯Ç¯¤ÎÉñÂæ¡ØÈÕ¥«¥é³Ø¹»¡Ù¤¬2·î19Æü(ÌÚ)¤«¤éÅìµþ¡¦ËÜÂ¿·à¾ì¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢4·î2Æü(ÌÚ)¤«¤éÂçºå¤Ç¡¢4·î15Æü(¿å)¤«¤éÀçÂæ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
Ïµ¾¯Ç¯¤Ï2015Ç¯¤Ë·ëÀ®¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤Ï¡Ø¤¦¤½¤Ï¤¦¤½¤Ç¤â¤Û¤ó¤È¤¦¤Î¡Ä¡Ù¡£Ìò¼Ô¤Ë²¿¤è¤ê¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Á¡¢¿¿¼Â¤Î¼Çµï¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µÓËÜ¤Ï¼çºË¤Î±üÄÅÍµÌé¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤·¡¢ÕéÀî°¤µ¨¡¢¾®ÅÄÅ¯Ìé¤Ê¤É¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò½Ð¤·¹ç¤¤½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±é½Ð¤Ï2017Ç¯°Ê¹ß¡¢±üÄÅÍµÌé¤¬¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥¢¥ê¥º¥à¤ò½Å»ë¤·¤¿±éµ»¤È¥³¥á¥Ç¥£¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ê¥³¥ó¥ÈÄ´¤Î¤ª¼Çµï¤ò¤¦¤Þ¤¯³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿ºîÉÊ¤¬Â¿¤¯¡¢¡Ö³ê·Î¤Ç¾Ð¤¨¤ë¤Î¤Ë²¿¸Î¤«ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç1ÈÖµã¤¤¤¿¡×¡ÖÆÀÂÎ¤Î¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÉñÂæ¤ò´Ñ¤¿¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¿¡£
Ïµ¾¯Ç¯¡ØÈÕ¥«¥é³Ø¹»¡Ù·Î¸Å¾ì¤è¤ê
·ëÀ®10Ç¯¤ò·Ð¤ÆËÜÂ¿·à¾ì¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ëº£ºî¡ØÈÕ¥«¥é³Ø¹»¡Ù¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶¶ø¤ÇÀ¸¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤¦¹Ù³°¤Ë¤¢¤ëÌë´ÖÃæ³Ø¹»¡£
ÍÍ¡¹¤Ê·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¼Ô¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ë³Ø¹»¤ËÌ¯¤Ê±½¤¬Î®¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÊª¸ì¤¬Æ°¤»Ï¤á¤ë¡£
½Ð±é¤Ï±üÄÅÍµÌé¡¢µÚÀîÆà±û¡¢¤¿¤à¤é¤â¤È¤³ ¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡¢
¤Ä¤«¤³¤¦¤Ø¤¤ºîÉÊ¤ä·àÃÄ⭐︎¿·´¶Àþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë»³ËÜµü¡¢
µª°ËÔ¢²°±é·à¾Þ¡¦¸Ä¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÎÓÅÄËãÎ¤¡¢
¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É³¦¤«¤éÊÆËÜ³Ø¿Î¡¢
Æ±¤¸¤¯¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É³¦¤«¤éÍ´¿¿¥¥¡¢¤½¤ÎÂ¾±é·à¡¢±ÇÁü³¦¤ÇÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÇÐÍ¥¿Ø¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Åìµþ ËÜÂ¿·à¾ì¸ø±é¤Ï¡¢ËÜ¸ø±é¤Î³Ú¶ÊÀ©ºî¤òÃ´Åö¤·¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥Èsquare¡ácircle¤Ë¤è¤ëÀ¸±éÁÕÉÕ¤¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
±é½Ð¤Ï±üÄÅÍµÌé¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡£
ÍÍ¡¹¤Ê¶¶ø¤ÇÀ¸¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤¦¹Ù³°¤Ë¤¢¤ëÌë´ÖÃæ³Ø¹»¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢Àï¸å¤Îº®Íð¤òÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¿¼Ô¡¢ÉÔÅÐ¹»¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¼Ô
Ãæ¤Ë¤Ï¡¢Â¾¿Í¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤²áµî¤ò»ý¤Ä¼Ô¤â¤¤¤¿¡£
Ç¯Îð¤äÀÊÌ¤òÄ¶¤¨¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÏÉÔ´ïÍÑ¤Ë¤â´Ø¤ï¤ê¡¢¾¯¤·¤º¤Äå«¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¤À¤¬¤½¤ó¤Ê»þ¡¢³Ø¹»¤Ë¤¢¤ëÌ¯¤Ê±½¤¬Î®¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡¦¡¦¡¦ ¤½¤ì¤Ï°ìÂÎ¡¦¡¦¡¦
¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ´õÇö¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¤¢¤êÊý¤ä
Ã¯¤«¤Î°Ù¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÉáÊ×Åª²ÁÃÍ´Ñ¤òÌä¤¤Ä¾¤¹Êª¸ì¡£
¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡£
https://www.ohkamishow.com/stage15
¡ÊÊ¸¡§¥¨¥ó¥È¥ìÊÔ½¸Éô¡Ë
Ïµ¾¯Ç¯¡ØÈÕ¥«¥é³Ø¹»¡Ù
¡Úºî¡ÛÏµ¾¯Ç¯
¡Ú±é½Ð¡Û±üÄÅÍµÌé
¡Ú½Ð±é¡Û
±üÄÅÍµÌé¡¢µÚÀîÆà±û¡¢¤¿¤à¤é¤â¤È¤³¡¢ÊÆËÜ³Ø¿Î¡¢µÜ¸å¥Þ¥ß ¡ü¡¢Í´¿¿¥¥ ¡û¡¢¾¾ËÜ¼Â¡¢¹õ¿Ü°É¼ù ¡ü¡¢ÃÝÃæÍ§µª»Ò ¡û¡¢ÕéÀî°¤µ¨¡¢¶ÌÃÖ¹¯Æó¡¢Ê¸¥Î°½¡¢髙¸«Èþµ· ¡ü¡¢°ËÆ£¥Ê¥Ä¥ ¡û¡¢Ä¹ÈøÂîËá¡¢ÀôÃÎÂ«¡Ê¥´¥Ä¥×¥í!¡Ë ¡¢ÎÓÅÄËãÎ¤¡¢»³ËÜµü
¡Ú²»³Ú¡Ûsquare=circle
2026Ç¯2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë～23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡¿Åìµþ¡¦ËÜÂ¿·à¾ì
2026Ç¯4·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë～5Æü¡ÊÆü¡Ë¡¿Âçºå¡¦¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¥·¥¢¥¿ー2nd
2026Ç¯4·î15Æü¡Ê¿å¡Ë～17Æü¡Ê¶â¡Ë¡¿ÀçÂæ¡¦¥Ñ¥È¥Ê¥·¥¢¥¿ー
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û
https://www.ohkamishow.com/stage15